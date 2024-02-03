Aylar sonra yakalandı

Kendisine ait kiralık ev olmadığı halde bir şahsa apartman dairesi kiralayacağını söyleyerek, kandıran ve 18 bin TL parasını alan Mehmet Bulut, şikayet üzerine tutuklandı.

İfadesinde suçunu kabul eden zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, olayın 19 Ağustos 2023 tarihinde meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, Mehmet Bulut’un kendisine ait kiralık ev olmadığı halde S.N.K’ye Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde 2+1 apartman dairesini kiralayabileceğini söyleyerek, dolandırıcılık yaptığını açıkladı.

Polis, zanlının S.N.K.’nin 18 bin TL nakit parayı A.A. isimli kullanıcının banka hesabına havale etmesini sağlayarak sahte davranışla kredi temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 1 Şubat 2024 tarihinde tutuklandığını, itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı hakkında şiddet kullanma tehdidi ve genel rahatsızlık suçlarından askıda davası olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 350’er bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

