‘Beni gönderin’

Kuzey Kıbrıs’ta 2 yılı aşkın bir süre kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu Festus Joseph önceki gün Lefkoşa Adli Şube’ye giderek, ülkesine gitmek için polisten yardım istedi.

KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklanan zanlı, dün cezaevi talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuşan zanlı, maddi durumu iyi olmadığı için muhaceret işlemlerini yaptırmadığını söyledi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 1 Şubat 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, ülkesi Nijerya’ya gitmek için yardım istediğini belirtti.

Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 27 Ekim 2021 tarihinden beri 794 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, Muhaceret Dairesinden yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşadığının teyit edildiğini belirtti.

Polis memuru, Nijerya uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

20 gün cezaevinde

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı ise 2021 yılında ülkeye geldiğini, ilk etapta oturma izni aldığını ancak maddi sorunlardan dolayı yasal işlemlerini devam ettiremediğini söyledi.

Mahkeme, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

