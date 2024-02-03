Cuéllar 4.Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaret etti

Akıncı: Kıbrıs sorunundaki düşünce ve değerlendirmelerimizi aktardık



Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akıncı, dün akşam 18.30’da BM Genel Sekreteri Guterres’in özel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar ve beraberindeki ekibiyle görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Kıbrıs sorunundaki deneyimlerimizi ve geleceğe dair görüşlerimizi dinlemek için ziyaretimize gelen özel temsilciye düşünce ve değerlendirmelerimizi aktardık” diyen Akıncı, Cuéllar’a uğraşında başarılar dilediklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024, 12:40