Tüm hesaplar mercek altında

Balıkesir’de bir iş yeri adına olan 550 bin TL limitli kredi kartını çalıp eğlence mekanlarında harcayan Cumali Özhan, Oğuzhan Koc, 16 yaşındaki M.K ve Efe Berk Orbay hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kredi kartıyla 75 harcama yapıldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Cumali Özhan’ın 2022 yılı Ekim ayında Balıkesir’de faaliyet gösteren ve direktörlüğünü Gazi Akıncı’nın yaptığı Bafra Gıda LTD. adına 550 bin TL limitli kredi kartını çaldığını söyledi.

Özhan’ın çaldığı kartı Oğuzhan Koca ile birlikte gece kulübünde kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, iki zanlının tutuklandığını, yapılan soruşturma sonucu M.K. ve Efe Berk’in de suçla bağlantısının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlılar M.K ve Efe Berk Orbay’ın da diğer iki zanlıyla birlikte gece kulübüne gittiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Gazi Akıncı’nın kredi kartını, market alışverişi yapması için 16 yaşındaki M.K.’ya verdiğini ve M.K’nın kartı müştekiye iade etmediğinin belirlendiğini anlattı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, kredi kartıyla yapılan 75 harcamanın araştırılacağına, söz konusu kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiği ayrıca konu ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.