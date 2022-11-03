24 kurşun isabet etti

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davasının dünkü oturumunda Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tanık olarak dinlendi.

Deniz, Falyalı’nın bedeninde 24 adet mermi yarası tespit edildiğini açıkladı.

Falyalı cinayeti davası sürüyor. Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yine geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ön duruşmada, Savcı Ali Hidayet, Savcı Ali Hidayet, Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz’i tanık kürsüsüne çıkardı.

Falyalı ve şoförü Demirtaş’a otopsi yapan Deniz, elde ettiği bulguları aktardı.

Deniz, Halil Falyalı’nın vücudunda 24 adet ateşli silah mermi çekirdeği yarası tespit ettiğini, bu mermi çekirdeklerinin beşinin kafa ve karın içine girerek öldürücü nitelikte yaralanmalara neden olduğunu ifade etti.

Vücudundan 11 mermi çekirdeği çıkarıldı

Deniz, Falyalı’nın vücudundan 11 adet ateşli silah mermi çekirdeği ve parçalarını otopsiden sonra polise teslim ettiğini söyledi.

Adli Tıp Uzmanı Deniz, Falyalı’nın, beyin dokusu, beyincik ve omurilik yaralanması, kafa kemikleri parçalı kırıkları, beyin doku yaralanması, iç organ yaralanmaları ve iç kanama neticesinde hayatını olay yerinde kaybettiğini tespit ettiğini söyledi.

Uzman tanık, Falyalı’nın vücudunda saldırı anından araçtan kopan parçalardan dolayı sıyrıklar oluştuğunu da açıkladı.

Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş’ın vücudunda ise 9 adet mermi yarası tespit edildiğini ifade eden Deniz, kafasının tanınmayacak şekilde deformasyona uğradığını söyledi. Deniz, bu deformasyonun nedeninin ise birden fazla mermi isabet etmesi sonucu olabileceğini değerlendirdiğini açıkladı. Deniz, Demirtaş’ın da kafa kemikleri parçalı kırıkları, beyin doku yaralanması, iç organ yaralanmaları ve iç kanama neticesinde hayatını olay yerinde kaybettiğini tespit ettiğini söyledi.

Tanığın dinlenmesinin ardından dava bugün saat 13.30 ertelendi.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.