Şebeke iyi çalıştı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu bölgesinde, organize şekilde insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Ahmet Gezer, Bora Aydıner, Ahmet Erkurt, Mehmet Tan, Shuayb Abdülkadir Kasım ve Anwer Ahmet Hassan dün öğleden sonra ek tutukluluk istemi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada zanlıların 23 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında, 10 farklı tarihte 16 kişiyi KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçirdiklerinin net şekilde belirlendiği açıklandı. Tutuklanan 6 kişinin yanı sıra insan kaçakçılığı çetesinin üyesi 5 kişinin daha arandığı belirtildi.

5 kişi aranıyor

Soruşturmayı yapan Beyarmudu Polis Karakolu’nda görevli polis müfettiş muavini Halil Seven 18 Ekim 2022 tarihinde, Lefkoşa’da tutuklanan 4 kişi ile ilgili soruşturmanın, 19 Ekim 2022 tarihinde taraflarından devralındığını söyledi. Seven, yapılan soruşturma neticesinde, Ahmet Gezer ile Bora Aydıner’in, defalarca, yardımlaşarak, Ahmet Erkurt ve Mehmet Tan’ın yönlendirmesiyle kaçak göçmenleri, Lefkoşa’dan Beyarmudu’na getirerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Yapılan soruşturmada Shuayd Abdulkadir Kasım ve Anwer Ahmet Hasssan’ın da mesele ile ilgili bağlantılı olduğunun belirlendiğini aktaran Seven, zanlıların 23 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında toplamda 10 kez insan kaçakçılığı suçunu işleyerek, kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye toplamda 16 kişi geçirdiklerinin net olarak belirlendiğini açıkladı.

Seven, zanlıların bu 10 suç haricinde de insan kaçakçılığı suçu işlediği farklı tarihlerin olduğunu ve bunların da netleştirilmesi için soruşturmanın derinleştiğini bildirdi.

Polis aranmakta olan 5 kişinin daha olduğunu da belirterek, meselenin ciddiyetine dikkat çekti ve mahkemeden soruşturma maksatlı ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.