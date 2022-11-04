Keşif yaptı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesine bağlanan köyleri ziyaret etti. Sadıkoğlu, “Biz şimdi çok daha güçlü bir aileyiz” dedi.

Açıklamaya göre, İskele Belediyesi Proje Birimi, İskele Belediyesine bağlanan Mersinlik, Kaplıca, Tuzluca ve Kilitkaya köylerinde keşif yaparak, neler yapılabileceğini değerlendirmeye başladı.

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu da, köyleri ziyaret ederek, köy muhtarları ve köy halkıyla bir araya geldi. Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere 18 belediyeyle gidilme kararı alındığını belirterek, bu karar doğrultusunda İskele Belediyesi’ne bağlı köy sayısının da 22’ye yükseldiğini ifade etti.

“Ailemize, Mersinlik, Kaplıca, Tuzluca ve Kilitkaya köyleri de dahil oldu” diyen Hasan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

“Hizmet gönül işidir prensibiyle 8 yıl önce 18 köyle çıktığım yola, 22 köyle devam edecek olmak beni hem çok mutlu ediyor hem de çok heyecanlandırıyor. İskele Belediyesi olarak söz konusu 4 köyümüzün ailemize katılmasıyla birlikte harekete geçtik. Proje birimimiz ve imar birimimiz vakit kaybetmeden keşiflerini yapmaya, söz konusu köylerimize neler yapılabileceğini değerlendirmeye başladı.”

Sadıkoğlu’na ziyaretlerinde, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile İskele Belediyesi Meclis Üyeleri İldeniz Elbasan, İsmail Y. Osum, Eray Göksan, Çağlar Karadağ ve Halil Dericioğlu eşlik etti.

