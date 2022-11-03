Dikkatsiz sürücü tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Geçitkale-Tatlısu anayolunda dün akşam iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 45 yaşındaki Oleh Kovtunov isimli sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana geldi. Geçitkale’ye doğru seyreden Oleh Kovtunov ‘un viraja geldiğinde dikkatsiz bir şekilde yolun sağına geçtiği ve Liaqat Ali Chaudhry (E-45) yönetimindeki araca çarptığı belirtildi. Kaza sonucu Ali Chaudhry ile yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin Gurmeni (E-32) yaralanırken, sürücü tutuklandı.

Dikkatsizce sağa geçiş yaptı

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 17.55 raddelerinde Gecitkale-Tatlısu anayolunun

6-7 km'leri arasında Boğaz mevkiinde meydana geldi. Yönetimindeki BH 8884 10 plakalı jeep araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale’ye doğru seyreden Oleh Kovtunov, viraja geldiğinde dikkatsiz bir şekilde yolun sağına geçti. Bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Liaqat Ali

Chaudhry yönetimindeki GB 481 plakalı pick-up aracın önünü tıkayarak yüz yüze çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan GB 481 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Gurmeni (E-32) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Oleh Kovtunov gözaltına alındı.