Tüm sektörler  zarar görecek

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın etkisi sürerken, iş dünyası, sendikalar ve çeşitli sektörlerin temsilcileri yapılan artışın geri çekilmesini istedi. Zamların birçok sektörde maliyetleri artırarak ekonomik sıkıntıları derinleştireceği belirtildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarının açıklanan beklentilerin ötesinde artırıldığını belirterek bunun ekonomik sıkıntıları daha da artıracağı ve işletmeleri ciddi bir çıkmaza sürükleyeceği uyarısında bulundu. Açıklamada, artışın başlıca nedeninin akaryakıttan alınan Fiyat İstikrar Fonu’nun yükseltilmesi olduğu savunularak bu uygulamanın kabul edilemez olduğu ifade edildi. KTTO, yapılan yüksek artışın derhal geri çekilmesini talep etti.

Toplu taşıma sektörü ağır darbe aldı

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı açıklamada, mazota yapılan artışın toplu taşıma sektörünü ağır şekilde etkilediğini belirterek zamların sektörü taşınamaz hale getirdiğini ileri sürdü. Topaloğlu, açıklanan zam oranları ile pompa fiyatlarına yansıyan artış arasında fark olduğunu iddia ederek bunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere de, akaryakıt zamlarının özellikle toplu taşımacılık sektörünü ciddi bir çıkmaza sürüklediğini savundu. Artan akaryakıt fiyatları, bakım ve yedek parça giderleri ile sigorta ve personel maliyetlerinin sektörü büyük bir ekonomik baskı altına soktuğunu ifade eden Akandere, toplu taşıma araçları için destekli veya teşvikli “özel mazot” uygulamasının hayata geçirilmesini talep etti.



Çiftçiler Birliği: Üretim olumsuz etkilenecek

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Mehmet Nizam, akaryakıta yapılan zamların tarım sektörünü doğrudan etkilediğini belirterek artan maliyetlerin üreticiyi zor durumda bıraktığını kaydetti. Nizam, özellikle tarımsal üretimde kullanılan akaryakıt konusunda üreticiyi rahatlatacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Türk-Sen: Hükümet kararı yeniden değerlendirmeli

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümeti akaryakıta yapılan zammı geri almaya çağırdı. Yapılan artışın hayat pahalılığını artıracağını ve temel tüketim maddelerine zam olarak yansıyacağını savunan Bıçaklı, hükümetin kararı yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.



KAMUSEN: Zam politikaları kabul edilemez

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan ise zam politikalarının çalışanlar, emekliler ve dar gelirli kesimler üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını ileri sürdü. Atan, akaryakıt zamlarının üretimden taşımacılığa kadar birçok alanda maliyet artışına yol açacağını ve bunun yeni zam dalgalarını tetikleyebileceğini ifade etti.

