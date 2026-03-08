Tümü imha edilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haftalık gıda denetim sonucunu açıkladı. Tahlil edilen 29 ithal üründen sadece armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ancak yerli dolmalık biber, patlıcan, çilekte limit üstü, salatalıkta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü belirlendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 27 Şubat – 5 Mart tarihlerini kapsayan haftalık denetimler kapsamında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre değerlendirildi.

Bu çerçevede ithal ürünlerden alınan 29 numunenin 28’i temiz bulunurken, SVS Tic. Limited’e ait deveci armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürünler firmanın talebi üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden alınan 22 numunenin 17’si ise temiz çıktı. Gazimağusa sakini Bekir Cura’ya ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi üzerine ürün imha edildi.

Gazimağusa sakini Mustafa Coşkun’a ait dolmalık biber ve patlıcan ile Kuzucuk köyü sakini Hüseyin Çalıcıoğlu’na ait biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle hasat bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Yıldırım köyü sakini Yonca Aksoy’a ait çilek ise üreticinin talebi doğrultusunda imha edilecek.

