Tümü öğrenci

Güzelyurt’ta yılbaşı gecesi gerçekleştirilen denetimlerde biri Ürdün, 2’si Fas ve diğer 2’si Mısır uyruklu 5 üniversite öğrencisi uyuşturucu suçundan tutuklandı.

Denetimlerde polisin ilk etapta Ürdünlü Ahmad Al Zoubi ile Fas uyruklu Mohamed Mardy ve Abderrahmane El Habbazi’yi tutukladığı, 3 zanlının tasarrufunda 9 gram uyuşturucu bulunduğu açıklandı.

Zanlıların uyuşturucu maddeyi aldıkları şahısların isimlerini polise verdiği; Mısır uyruklu Mahmoud Abdelatty ve Moaaz Metawea’nın da tutuklandığı, 2 zanlının evinde 30 gram hintkeneviri bulunduğu belirtildi.

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme tasarrufu” suçlarından tutuklanan toplam 5 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Güzelyurt’ta Büyük Ada Sokak üzerinde, Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında şüpheli görülen HD 789 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan aramada 9 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru, araç sürücüsü Ahmad Al Zoubi, yolcu olarak bulunan Mohamed Mardy ve Abderrahmane El Habbazi’nin tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların uyuşturucu maddeyi Lefke’de Moaaz Metawea’dan aldıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Mısırlı zanlılarda 30 gram bulundu

Polis, 1 Ocak 2025 tarihinde saat 01.15 sıralarında Gemikonağı’nda kalan Mahmoud Abdelatty ve Moaaz Metawea’nın evinde arama yapıldığını açıkladı. Polis, Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda salon kısmında masa üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücü bulunarak emare alındığını ve zanlıların da tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

