Tümü onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçeleri görüşülerek kabul edildi.

Toplantı, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 13.00’te başladı.

Toplantının açılışında 184 milyon 653 bin TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesi ele alındı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı bir genelgenin kamu maliyesine zarar verdiğini ileri sürdü.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Barçın’ın Meclis kürsüsünden sık iddiada bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini belirterek eleştirdi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Sayıştay Komitesi’nin çalışmalarını anlattı.

KKTC’de kamu kaynaklarının verimli kullanımının önemine işaret eden Uluçay, Sayıştay’ın 89 kişilik denetçi kadrosunda 36 kişinin görev yaptığını, kurumda toplam 52 kişinin çalıştığını aktardı. Komitenin gündeminde 136 denetim raporu bulunduğunu bildirdi.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Sayıştay’ın bağımsız devlet yapısı için kritik bir kurum olduğunu vurguladı ve bütçe görüşmelerinde kurumun zor duruma düşürülmesini eleştirdi.

Somut adımlar atılacak

Berova, Sayıştay Komitesi’nin Meclis denetiminde kritik rol oynadığını belirterek, kadro artırımı için somut adımlar attıklarını ve son sınavla çok sayıda denetçinin göreve başladığını ifade etti. Devlet araçlarıyla ilgili sıkıntıların yalnızca mevcut döneme özgü olmadığını, geçmiş hükümetlerin de sorumlu olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi

Sayıştay Başkanlığı bütçesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi ele alındı.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, öğretmenlerin tükenmiş durumda olduğunu, okul yöneticilerinin baskı altında çalıştığını ve okullardaki şiddet ile akran zorbalığının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. Velilerin kamu okullarından umudunu kestiğini ifade etti.

CTP Milletvekili Fikri Toros, bütçenin nüfus artışı ve ihtiyaçlara cevap veremediğini, anadili Türkçe olan çocuk sayısının azalmasının öğretmen-öğrenci iletişimini zorlaştırdığını belirtti. İlköğretimde sınıfların kalabalık olduğunu, prefabrik ve konteyner sınıflara ve deprem güçlendirmelerine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Dijitalleşme, AB Yeşil Mutabakat uyumu, yapay zekâ, yaşam boyu eğitim ve mesleki eğitim konularında devletin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Devlet politikası yok

DP Milletvekili Serhat Akpınar, yükseköğretimde yaşanan sorunların devlet politikası eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Uluslararası öğrenci politikasının olmamasına dikkat çekti ve yükseköğretim yasasının güncel durumu yansıtmadığını belirtti.

CTP Milletvekili Ongun Talat, bütçenin büyük kısmının personel ve sosyal ödeneklere ayrıldığını, kamusal eğitimde kalitenin zayıfladığını belirtti.

Talat, geçici öğretmen kadrosundaki artışın siyasi istismar malzemesi haline geldiğini belirtti ve mesleki teknik eğitimin önemine dikkat çekti.

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, geçici öğretmen uygulamasının gençler arasında fırsat eşitsizliği yarattığını ve nüfus verilerinin bilinmemesi nedeniyle planlamanın eksik olduğunu söyledi. Yabancı öğrencilerin uyum sürecini tamamlamadan okula başlamasının kaosa yol açtığını vurguladı. Sınıf kalabalıklığı, ders saatleri ve altyapı eksikliklerine dikkat çekti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, okullardaki şiddetin topluma yayıldığını ve Bakanlığın öğretmenleri yalnız bırakmaması gerektiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, yükseköğretimde devletin yönlendirmesinin YÖK ve YÖDAK çatısı altında gerçekleştiğini, öğrenci sayısını artırmak ve insan kaçakçılığı iddialarına karşı önlemler almak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Üniversitelerin açılım vizyonlarını desteklediklerini ve verimlilik beklentilerini dile getirdi.

Kadrolar tamamlanacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geçici öğretmen giderlerinin seçim yasakları nedeniyle artırıldığını ve kadrolamanın 2027’ye kadar tamamlanacağını açıkladı.

AÖA, LAÜ ve DAÜ Bütçeleri

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin ardından Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2026 Mali Yılı bütçeleri görüşüldü.

AÖA bütçesi üzerine söz alan CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Akademi’nin önemine dikkat çekti ve eksikliklerin giderilmesi, kadroların iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, AÖA’nın 1937’den beri hizmet verdiğini, misyonunun geliştirilmesi için öğretim kadrosuyla uyum içinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bütçe, 28 kabul ve 6 ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

LAÜ bütçesi görüşmelerinde ilk sözü CTP Milletvekili Salahi Şahiner aldı. Şahiner, üniversitenin bölgeye sağladığı ekonomik ve sosyal katkılara dikkat çekti, toplu taşıma ve altyapı sorunlarının giderilmesi gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da LAÜ’nün 12 bin 91 öğrencisi, 534 çalışanı olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, Lefke’de şu anda 89 ülkeden öğrenci olduğunu belirtti.

LAÜ uluslararası başarılarından da bahseden Çavuşoğlu, LAÜ’ye geçen yıldan itibaren bütçeden ciddi destek vermeye başladıklarını söyledi.

LAÜ’de giderlerin büyük bölümünün personel giderleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, yatırıma az pay ayrılabildiğini kaydetti.

DAÜ bütçesi üzerine CTP Milletvekili Filiz Besim söz aldı. Besim, halkın eğitimden memnun olmadığını, kaliteli ve çağdaş eğitim için Bakanlığın denetim sorumluluğuna dikkat çekti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, yükseköğrenimin KKTC için önemini vurguladı ve DAÜ’nün ekonomiye katkısını dile getirdi.

Hükümet 6 milyar TL destek sağladı

Bakan Çavuşoğlu, DAÜ’nün önemine değinerek, Hükümetin 6 milyar TL destek sağladığını, protokol ve Eşgüdüm Komitesi ile gelir-gider dengesinin sağlanması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çavuşoğlu, DAÜ’nün geleceği için alınan emeklilik düzenlemeleri ve akademisyenlerin özlük haklarını koruma çalışmalarını anlattı.

Gelir gider dengesinin yaklaştığını ancak henüz gelirin üste çıkmadığını belirten Çavuşoğlu, “Elimizde son kalan kurumun popülizmle yok edilmesine müsaademiz yoktur.” dedi.

Akademisyenlerin yaşam standardına, özlük haklarına zarar vermeden bir düzen kurduklarını belirten Çavuşoğlu, karşılıklı yapılan fedakarlıklarla bir noktaya gelindiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, DAÜ’nün ayağa kalkması için sürece katkı koyanlara teşekkür etti.

Gelecek olan Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) bayrağı aldığı yerden daha ileriye taşıyacağına inanç belirten Çavuşoğlu, VYK Başkanlığı’na Şemi Bora’yı önereceklerini açıkladı.

DAÜ’nün lehine çalıştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “DAÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin malıdır. DAÜ’yü yaşatmakta kararlıyız.” dedi.

Hangi bütçeler onaylandı

Genel Kurul’da; 184 milyon 653 bin TL’lik Sayıştay Başkanlığı, 23 milyar 231 milyon 841 bin TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı 91 milyon 116 bin TL’lik Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), 2 milyar 405 milyon 878 bin TL’lik Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve 8 milyar 674 milyon 946 bin TL’lik Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçeleri onaylandı.

Meclis’in bugünkü gündeminde 7 milyar 11 milyon 973 bin TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı 284 milyon 500 bin TL’lik Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 980 milyon TL’lik Genel Tarım Sigortası Fonu ve 2 milyar 910 milyon TL’lik Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) bütçeleri ele alınacak.