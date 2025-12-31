Tümü serbest

Lefkoşa’da iş aracıyla yapılan kazanın ardından sahte evrak düzenlenmesiyle ilgili tutuklanan K .T.(E-26), S.A.(E-36), H.A. (E-28) ve H.S.(E-45) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Polis, K.T.’nin 25 Aralık 2025 tarihinde Hamitköy’de kullanımındaki yükleyici araçla kaza yaptığını söyledi. Polis, yapılan incelemede zanlının sürüş ehliyetinin kullandığı aracı kapsamadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, bunun üzerine zanlı K.T.’nin, S.A. aracılığıyla, H.A.’ya ait sürüş ehliyetini temin ettiğini, ardından Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kaporta işletmesine gittiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlılar K.T., S.A. ve H.A.’nın söz konusu iş yerinde trafik kazasına ilişkin sahte beyanname doldurduklarını ve bu belgenin bir sigorta acentesine verilmesini sağlayarak tedavüle sürdüklerini söyledi.

Soruşturma memuru; olayın, sigorta şirketi tarafından yapılan inceleme sırasında fark edildiğini, durumun polise bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlı K.T., H.A. ve S.A.’nın tutuklandığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu K.T.’nin patronu olan H.R’nin S.A. ve H.A. ile iletişime geçerek, suçun işlenmesine ön ayak olduğunu belirtti. Polis, H.R.’nin S.A.’yı telefonla aradığını, S.A.’ın da H.A. ile iletişime geçtiğini ve böylelikle evrak sahteleme suçunu birlikte işlediklerini kaydetti. Polis memuru; soruşturmanın tamamlandığını, zanlı H.S.’nin 4 sabıkası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, kişi başı 20 bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için ikişer kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

