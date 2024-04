Tümünü devlete alsınlar sorun bitsin

Serdar ŞENGÜL

Kasaplar Birliği Geçici Yönetim Kurulu, et fiyatları konusundaki son gelişmeleri aktarmak amacıyla dün basın toplantısı düzenledi. Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, iç piyasada kesilen hayvanın yarısı kadarının ithal edilmesini talep etti. Bu talebe karşı çıkan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılarak, ithalata karşı olduklarını, eğer uygulanırsa sokaklara döküleceklerini söyledi. Naimoğulları, ülkede toplam 5 bin üreticinin olduğunu belirterek, tümünün kamuda işe alınmasını önerdi.

Son gelişmeler aktarıldı

Kasaplar Birliği Geçici Yönetim Kurulu, et fiyatları konusundaki son gelişmeleri aktarmak amacıyla Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açılış konuşmasını yapan KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, et piyasasının, Güney Kıbrıs’a kaymasıyla ne kadar stratejik bir konu olduğunun anlaşıldığını söyledi. Artan et fiyatlarından kasapların sorumlu tutulmasından dolayı rencide olduklarını ifade eden Tulga, fiyatları kasapların belirlemediğini vurguladı. Kasapların ithal et talebini dile getiren Tulga, ithal etin kaçak olarak zaten geldiğini kaydederek, “Bu işten nemalananlar var.” dedi. Ülkeye ithal et getirilmesinin önünün açılması halinde kendilerinin piyasayı denetleyeceklerini vurgulayan Tulga, “İthal etin yerli et olarak satılmasına müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

Akbıçak: Protokole imza koymak zorunda kaldık

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak da konuşmasında, son günlerde et konusunun ciddi bir çıkmaza girdiğini kaydederek, fiyat artışını, arzın talebi karşılamamasına bağladı. Ülkedeki hayvan popülasyonu düşerken, nüfusun arttığını kaydeden Akbıçak, “Nüfus ve üretimdeki dengesizlikten dolayı arzın talebi karşılamaması, pahalılığın sebebi olarak ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı. Yılbaşından itibaren et alışverişinin yüzde 60-70 oranında Güney Kıbrıs’a kaydığına işaret eden Akbıçak, Güney Kıbrıs'tan yapılan bireysel alışverişlerin yanı sıra canlı et kaçakçılığının da arttığını vurguladı.

Et piyasasının yüzde 60’ı Güney’e kaydı

Tarımın gelişmesi, fiyatların dengede kalması, halkın daha uygun fiyata et ve süt alabilmesi için hayvancılığın desteklendiğini ancak buna rağmen üretimin azaldığını anlatan Akbıçak, bunun anlaşılabilir bir durum olmadığını ve araştırılması gerektiğini söyledi.

Vatandaşın eti Güney Kıbrıs’tan almasının kasapların işlerini ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Halil Akbıçak, yüzde 60'ı Güney Kıbrıs'a kayan 160 milyon dolarlık et piyasasının günden güne gerilediğini savundu.

İç piyasada kesilen hayvan miktarının yarısı kadarının ithal edilmesini talep ettiklerini kaydeden Akbıçak, “Bu ekonominin Güney Kıbrıs'a kaymasının önüne ancak kontrollü et ithalatıyla geçilebileceğini anlamak gerekmektedir. Bu ithal ete biz Kasaplar Birliği olarak Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi ile talip olduğumuzu belirtmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Akbıçak, yaptıkları araştırmaya göre, Romanya’dan karkas olarak gelecek ithal eti kasapların 7,5 Euro’ya mal edebileceğini ve en fazla 11 Euro’ya satabileceğini vurguladı.

Naimoğulları: Narenciye bitti, sıra bizde mi?

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise Tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılarak, ithalata karşı olduklarını, eğer uygulanırsa sokaklara döküleceklerini söyledi. Naimoğulları, üreticinin zor şartlarda hayvanlarına baktığını, maliyetlerin gün geçtikçe arttığını belirtti.

Birlik Başkanı Naimoğulları, “Narenciye bitti, sıra bizde mi. O zaman 5 bin hayvancıyı devlete memur yapsınlar. İşe gitmeyelim, devlet bizi desteklesin” dedi. Naimoğulları, mandıraların hayvan dolu olduğunu ancak kasapların talepte bulunmadığını söyledi.

Kasapların denetlenmekten kaçtığını savunan Naimoğulları, “Koyunu kuzu, ineği tosun diye ve istedikleri fiyata satmak istiyorlar” dedi.

Naimoğulları şunları söyledi:

“Üretici kendini kurtarmıyor ama yine ayakta kalmaya çalışıyor. Eğer kuzeyde kuzu etinin 6-7 Euro’ya satılmasını istiyorlarsa o zaman hayvancıya destek verecekler ve maliyetlerini minimuma indirecekler. Biz kesinlikle ithalata karşıyız. Eğer ithalata izin verirlerse sokaklara dökülürüz. Kasap da hayvancı da maliyetini ortaya koysun devlet de desteklesin ve bir çözüm bulunsun.”

Naimoğulları, birçok yerde dükkân kiralanmaya başladıklarını, et tazmin yerleri açacaklarını ve üreticiden tüketiciye satışı hayata geçireceklerini belirtti.