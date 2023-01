Turizm Siyaseti, mevcut durum ve 2023

Yepyeni bir yıl, yeşeren yeni umutlar ve Kıbrıs Türkünü bekleyen siyasi ve ekonomik açılımlar. Öncelikle bilmemiz gerekli. Rum kesiminin uzlaşmaz tutumu ve bizim federal sistemden uzaklaşmamız ; Kıbrıs Türk ekonomik ve siyasi yaşantısı üzerindeki olumlu tavır estirmez. AB ,BM yetkilileri bizlere siyasi anlamda sempati ile yaklaşmaz. Haklılığımızı ciddi anlamda eyleme dökemeyen Avrupa Birliğinden bizlerin de ümidi kesmesi ve yolumuzu Türki Cumhuriyetler ve Müslüman ülkelere dönmek ne kadar olumlu olacak bizlere bunu şüphesiz zaman gösterecek. Guterres belgelerinde haklılığımız teyit edilen ve Federal bir çözüm için gidilen İsviçre, Crans Montana'dan sonra, Anavatan Türkiye'nin siyasi ekseni değişti. Annan Planında Federal çözümün baş rol oyuncusu olan ve bunu Kıbrıs Türkünün lideri olan Denktaş'ın siyasi arenadan gitmesine o yıllarda vesile olan Türkiye siyaseti , tam da Rumlar köşeye sıkışmış ve masadan ayrılmışken , eksen kaybı yüzünden Rumları yine uluslararası arenada ,yalan yanlış siyasetini sürdürmek için ekmeğine yağ sürdü.

Mevcut defakto rejim, şüphesiz Güneyli komşuların lehinedir. Dünya nezdinde ne yazık ki tanınan ve sözde mağduriyet siyasetini 74 sonrası dünya nezdinde inandıran Rumlar her alanda ekonomik ve siyasi anlamda Kıbrıs Türk ü ile arasındaki mesafeyi artırarak açacaktır.

Kıbrıslı Türklerin Anavatanından başka sığınacak bir limanı yoktur çünkü ne Avrupa Birliği’ne de diğer emperyalist güçler hiçbir zaman Kıbrıs Türküne haklı davada destek vermediler, vermeyecekler.Rum siyaseti her zaman üstün gelecektir

KKTC ekonomik çıkmazla boğuşuyor

Kuzey Kıbrıs dış ticaret açığının en büyük sektörel çaresi olan Eğitim ve Turizm sektörleri daha fazla dünya ile bütünleşecek adımları atmalıdır. Bu iki sektör yıllık bütçe açığını kapatan en büyük sektörlerimizdir.

Kendi ayağımız üzerinde duracağımız ve ekonomik olarak kimseye muhtaç olmayacağımız bir devlet sisteminin süratle hayata geçmesi gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Gemisinin ekonomik anlamda karaya oturmasını kimsemiz istemeyiz.

Kıbrıs Türk Turizm siyaseti ve yeni hamleler

Turizm dünyası bir vizyon ve tecrübe işidir. Günlük , ucuz siyaset yapılacak bir bakanlik değildir .Tamam Pandemi koşulları vardı ancak bunun arkasına sığınarak topu taca atmak olmaz. Yine bir yol haritasına ihtiyacı var ve bu kaçınılmaz. O yüzden sizlere 2023 yılını daha az hasar ile atlatmak için bazı öngörülerde bulunmak istiyorum.

1- TC turizm sektöründe çok ciddi adımlar atarak en büyük pazar olan TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müşterek " Kuzey Kıbrıs yılı " ilan edilmeli. Bu vesileyle büyük TC operatörleri ETS ,Jolly, Touristica , Apex vs şimdiden uygun fiyata Kuzey Kıbrıs pazarlamasının gerçekleşmesi.

2 - Türkiye'nin on büyük ilinde Hemen Kuzey Kıbrıs tanıtım Günleri programlanmalıdır. Türkiye'ye doğrudan ulaşım sağlayan uçuşların artırılarak Anadolu halkının Kuzey Kıbrıs'a turist olarak gelmeleri sağlanmalı.

3 - İvedilikle Turizm Tanıtma ve Pazarlama ajansı ( Turizm Örgütü ) kurulmalı. Bu ajansın 5 yıl değişmeden Turizm stratejisi ,planlaması , bölgesel turizm kalkınma hamleleri oluşturulmalı.

4- Alternatif turizm modellerini ( sağlık turizmi , karavancılık, yürüyüş, yatçılık , denizaltı dalgıçlığı , butik otelcilik ,eko-agro turizm, inanç turizmi vs ) geliştirilmesinin desteklenmesi ve bölge halklarının bu doğrultuda eğitilmesi.

5- Mevcut geçmişten gelen Teşvik alacakları bir tarihe yayılarak batmanın eşiğine getirilen operatörler ile anlaşılarak " yeni pazarlar ( destinasyonlar ) için teşvik edilmeli , kendi bütçemiz içerisinde ödeme kalemi ayrılmalı ( casinolardan alınan yıllık lisans ,imtiyaz ücretleri örneğin ) ve kara kapı teşvikleri tekrardan hayata geçirilmeli

6- Turizm sektöründe yaşanması muhtemel istihdam açığı düşünülerek ( en az 12 bin kişi ) Üniversitelerin turizm otelcilik ve gastronomi bölümleri ile anlaşarak en azından sektörde 365 gün istihdam edilmeleri sağlanmalı. Burada okuyan öğrencilere turizm sektöründe çalışmak için planlamalar yapılmalı.

7 - Bekleyen acil yasalar ( Turizm sektöründe Şans oyunları yasası ) ivedilikle Meclise gönderilmeli ve Güneyde açılacak olan yeni casinolu tesislerin yaratacağı rekabetin önüne geçilerek , rekabet anlamında Eğlence ve Şans oyunları sektörünün önü açmalı.

8- Bafra yatırım alanlarının ve tahsis edilen arazilerin ivedilikle yatırıma dönüştürülmesi için yatırımcılar ile ortak hareket edilmelidir .

Maraş için de Acil Turizm Maraş komitesi kurulmalıdır .

9- Ercan'da Kuzey Kıbrıs Turizm sektörünün elini güçlendirmek için THY 'na daha fazla olanak ve imkanları seferber ederek en azından İngiltere ,Almanya ve Türkiye'ye Ankara, İstanbul , İzmir veya Antalya'ya shuttle ,tarifesiz , Ercan'da konuşlanacak beş uçağın bulunmasının ivedilikle hayat bulması gerekmektedir. Ayrıca , Yeni Ercan Havalimanı boyutunda ,bir an önce daha fazla " Low Cost Airline " firmalarının bir hub olarak kullanacağı şartlar sunulmalı.

10- Tüm alt ve üstyapı ( elektrik ,su ,liman altyapıları , karayolları vs ) iyileştirilmesi ve potansiyel turistlerin daha ışıl ışıl , turistik kültürel ve tarihi mekanların ışıklandırılmış ve temizlenerek , çevreci bir anlayış ile yönetilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Hepinize sağlıkla , huzurla , mutlulukla geçireceğiniz güzel bir yıl diliyorum . .

Turizm Hayattır.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2023, 01:41