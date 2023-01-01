O bir kahramandı

ABD’de kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun 1’inci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanlığında anıldı.

Anma törenine ailesi, devlet büyükleri ve sevenleri katıldı.

Aile adına konuşan Cengiz Uzun, “Bize söz vermeyin, değer veren yapmak isteyen ismini yaşatabilir. Söz verip de yapmamak ailemizi üzüyor” dedi.

Cengiz Uzun, Rum Milli Olimpiyat Komitesi’nin bir Ukraynalı dağcı aracılığı ile Antartika’nın zirvesine Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı dikmek için adım attığını vurgulayarak, “Bu olay dahi Birkan’ın ne denli önemli bir adım artığının kanıtıdır” dedi.

Cengiz Uzun’un ardından söz alan kız kardeşi Tuğya Uzun, bir yıldır her gün kardeşi ile yaşadığını belirterek, “Ben abimle hep gurur duydum. Hep gülen, istediğini başaran, tuttuğunu koparan bir isimdi. Ailesini çok gururlandırdı. Bu acı büyük, gururumuz da öyle” dedi.

Tuğya Uzun, Birkan Uzun’u yaşatmak için çok çaba gerekmediğini belirterek, “Yaptıkları ve yaşattıkları ile abim büyük bir etki yarattı. İsmi herkes tarafından biliniyor” ifadesini kullandı.

Töre: Ruhu şad olsun

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Bundan bir yıl önce Birkan Uzun’un zirvede canını teslim ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını yere düşürmediğini ve zirveye diktiğini” söyledi.

“Kahramanlığın asıl tanımının bu olduğunu” söyleyen Töre, “Kahramanlığın ileri atılıp geri dönmemek ve bayrağı zirveye dikmek olduğunu” kaydetti.

“Uzun belki de hiç hiçbirimizin başaramayacağı böylesine gurur verici bir başarı elde etti” diyen Töre, onun gönüllerde taht kurduğunu vurguladı.

“Birkan Uzun’un ruhunun daima şad olacağını” belirten Töre, “Onu daima dualarla ve milli bir kahraman olarak anacağız” ifadelerini kullandı.

Töre, “Kıbrıs Türk gençliğinin daima Birkan Uzun’u örnek alarak zirveyi hedeflemesi” gerektiğini, okullarda katıldığı etkinliklerde gençlere bu öğüdü sürekli verdiğini” belirtti.

Töre, Birkan Uzun’a Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine sabır diledi.



Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2023, 01:50