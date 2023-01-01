Aracın altında sürüklendi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde dün sabah meydana gelen feci kazda biri ağır 2 yaya yaralandı. Kaza, 37 yaşındaki Erman Altıner ile 28 yaşındaki Beyza Güneş’in, yolun karşısına geçmek üzere orta refüjden yola atlaması sonucu, Burak Kazımoğlu yönetimindeki aracın çarpması ile meydana geldi. Yayalardan 28 yaşındaki Beyza Güneş aracın altında kalarak sürüklendi ve ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün 11.20 sıralarında, Gazimağusa - İskele anayolu üzerinde, Burak Kazımoğlu (E-33) yönetimindeki UE 571 plakalı araç ile sağ şerit içerisinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, Cennet Taverna önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun karşı tarafından yaya olarak gelip yolu ikiye ayıran beton bariyerlerin üzerinden karşıya geçmek için yola giren Erman Altiner (E-37) ve Beyza Güneş (K-28)'e çarptı

Tatil için Kıbrıs’a gelmişlerdi

Beyza Güneş’in durumunun kritik olduğu, Erman Altıner’in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza sonrası sürücü Burak Kazımoğlu polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sonucu yaralanan Beyza Güneş ve Erman Altıner’in, turistik amaçlı kısa süre önce ülkemize geldiği ve bölgede bulunan bir otelde konakladığı öğrenildi.