Plastik ürünler listeye girdi

Yeşil Hat tüzüğü uyarınca KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçirilen hayvansal olmayan işlenmiş ürünler listesinin genişleyeceği belirtildi.

Kathimerini gazetesi “İşgal Altındaki Topraklardan Plastik ve Kâğıt” başlıklı haberinde elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Yeşil Hat tüzüğü uyarınca KKTC’den Güney Kıbrıs’a gönderilen ürünler listesinin, kısa zaman içerisinde, muhtemelen gelecek haftalarda, “gıda ile temas eden kağıt ambalajların yanı sıra plastik ambalajların” da eklenmesiyle genişleyeceğini yazdı.

Bu gelişmenin, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçirilen toplam işlenmiş ürün sayısını artıracağını yazan gazete aynı bilgilerin, Avrupa Komisyonu’nun “Güney Kıbrıs’a son yıllarda Kuzey’den Güney Kıbrıs’a herhangi bir ayırım yapmaksızın hayvansal olmayan tüm işlenmiş ürünlerine geçişişine olanak tanıması açısından yasal sorumluğa sahip olduğunu” sürekli yinelediğini belirtti.

Gazete bu konunun birkaç hafta önce Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destek Sorumlusu Genel Direktör Mario Nava arasında görüşüldüğünü yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Brüksel’in Güney Kıbrıs’ın önüne hayvansal olmayan işlenmiş ürünlerin geçişine ilişkin olarak üç aşama ortaya koyduğunu (gazete olarak) bilme konumunda olduklarını da belirtti.

İlk aşamanın gıda ile temas eden kağıt ambalajların yanı sıra plastik ambalajların olduğunu belirten gazete, bunların ileriki haftalarda onaylanmasının beklendiğini yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde zeytinyağı, helva, marmelat, tahın ve pekmez ürünlerinin daha önce onay aldığını belirtti.

Habere göre ikinci aşamada, başka hayvansal olmayan işlenmiş ürünlerin eklenmesi bekleniyor.

Üçüncü aşamada ise Kıbrıslı Türklere ait tüm hayvansal olmayan işlenmiş ürünlerin geçişinin sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’den tek kullanımlık plastik

Fileleftheros gazetesi tek kullanımlık plastik alanında faaliyet gösteren işletmelerin, Türkiye’den ucuz maliyete üretilen, plastik çanta veya diğer tek kullanımlık ürünlerin KKTC üzerinden getirilmesinin haksız rekabet yarattığı yönünde şikayetlerde bulunduklarını yazdı.

Gazete, tek kullanımlık plastik ürünlerin daha ucuz olduğu için KKTC üzerinden geldiğini ve piyasada yer aldığını belirtti.

Haberinde ayrıca AB’deki sanayilerin tek kullanımlık plastik ürünlerden kurtulmaya başladığını belirten gazete, bazı kişilerin, bu ürünlerin, Güney Kıbrıs’ta da yasaklanmasına kadar Güney Kıbrıs’ta kullanılması için çok miktarda ürün ithal ettiğini ayrıca bu stokların tükenmesi temennisi taşıdıklarını yazdı.

Habere göre konuyla ilgilen Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Haralambos Theopemptu, yetkili birimler tarafından araştırılması gereken bilgilerin var olduğunu teyit etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2023, 01:52