Dolaba saklamış

Girne’ye bağlı Lapta’da Ibe Vincent Nkanu’nun evinde arama yapan polis, 6 gram hintkeneviriyle 10 adet uyuşturucu hap buldu. Gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, aldıkları ihbar üzerine 1 Nisan 2021 tarihinde Ibe Vincent Nkanu’nun evinde arama yaptıklarını söyledi. Polis, yapılan aramada sehpa üzerinde şeffaf naylonlara sarılı 4 ayrı paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri, ucu yanık sarma sigara bulduklarını belirtti. Polis, yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde bir gram hintkeneviri ile 10 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, emarelerin laboratuvara gönderileceğini, ifadeler alacaklarını belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.