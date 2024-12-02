Savaş uçakları Baf’a gelsin

Rum yönetiminin ABD ile ilişkilerini güçlendirmesi ve “Kıbrıs sorununun çözümünden sonra” NATO’ya üyelik başvurusunda bulunma niyetini beyan etmesi ile silahlanma başlığının açıldığına dikkat çeken haftalık Kathimerini, Amerikan hava savunma sistemlerinin Rum hava savunma yapısını değiştirebileceğini yazdı. Gazete; deniz ve hava üssünü geliştirecek olan ABD’nin adada savaş uçağı bulundurulması yönündeki taleplere dikkat çekti.

Haberini “ABD’den İstediğimiz Silahlar… Savunma Bakanlığı’nın ve Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) İlgilendiği Silahlar ve Beklenen Değişiklikler” başlığıyla manşete çeken gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede, NATO’ya katılım özel yaklaşımı çerçevesinde RMMO’da yapısal değişiklik ve Batı silah sistemlerine yönelişin ele alındığını yazdı.

Gazete, Rum yönetiminin, gelecekte NATO ile ilişki konusunda Amerikalılarla yapılan görüşmeler aracılığıyla Amerikan savunma malzemelerine kesintisiz erişimine engel olan son engelleri de ortadan kaldırmaya çalıştığını yazdı. “Milli Muhafız Ordusu, mevcut cephaneliğini yenileme ihtiyacının ötesinde, bir ada ülkesi iken kara ordusu haline getiren organizasyonel çarpıklıklarını düzeltmek için altın bir fırsatı var” ifadesine yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Washington’da Batı’nın ve dolayısıyla ABD’nin, Güney Kıbrıs’ı hesaba katabileceği mesajını verdi. Bunun sonucunda, Amerikalılar Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü ile Mari’deki (Tatlısu) Evangelos Florakis Deniz Üssü'ne talip oldu, Rum tarafı da olumlu cevap verdi.

Üslerin altyapılarının, Amerikan askeri imkanları ile uyumlu hale getirilecek şekilde yükseltilmesi gerektiğine işaret edilen haberde Amerikalıların, altyapıların geliştirilip yükseltilmesinin ekonomik maliyetini üstlenmeye niyetli göründüğü kaydedildi.