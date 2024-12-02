Müziğe adanmış bir ömür

Senem GÜREL

Müziğe adanmış, müzikle yaşanmış bir hayatın en güzel örneklerindendi Mehmet İslamoğlu… Küçük yaşlarda eline aldığı gitarı ile bütünleşen İslamoğlu ömrünün son günlerine kadar sevdiği notalardan hiç kopmadı, gitarını elinden bırakmadı… Ülkemizin sevilen müzisyenlerinden, gitar virtüözü Mehmet İslamoğlu, geçtiğimiz pazartesi hayatını kaybetti. Elde edilen bilgiye göre kan düşüklüğü nedeniyle tedavi görmekte olduğu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kalp krizi geçiren İslamoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 60 yaşında sevenlerine veda etti.

‘Mehmet Kedi’ olarak tanınan İslamoğlu'nun cenazesi, geçtiğimiz salı günü, ailesi, arkadaşları ve sevenlerinin katılımıyla Karaoğlanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedildi.

Müzikle iç içe bir hayat yaşayan İslamoğlu’nun çok sevdiği ve yanından ayırmadığı gitarı da kendisiyle birlikte toprağa verildi. Zamansız vedası ülke genelinde büyük üzüntü yaratan Mehmet İslamoğlu için çocukluk ve okul arkadaşları tarafından 28 Kasım 2024 tarihinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Yanlış haberler ailesi ve sevenlerini üzdü…

Diyalog’a konuşan aile yakınları, Kalkanlı Yaşam Evi'nde kalmakta olan Mehmet İslamoğlu’nun, tansiyon düşüklüğü nedeniyle Cengiz Topel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, oradan da kan düşüklüğü teşhisiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi.

İslamoğlu’nun hastaneye kaldırıldığı bilgisinin Kalkanlı Yaşam Evi yetkilileri tarafından kendilerine bildirilmediğini ileri süren aile yakınları, “Biz durumu hastaneye kaldırıldıktan 4 gün sonra, tedavi görmekte olduğu servisin sekreterinden öğrendik” dedi.

Acılı aile yakınları özellikle sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlanan asılsız haberleri de yalanlayarak, “Vücudunu uyuz kapladığı için hastaneye yatırıldığı iddiaları asılsız. Uyuzla ilgili gerekli tedavi Kalkanlı Yaşam Evi'nde yapılmıştı. Yetkililer ölmeden önce vücudunda uyuzla ilgili herhangi bir şey kalmadığını belirtti. Bazı haber siteleri cenazeyle ilgili de yanlış bilgiler verdi, hatta bazı siteler ismini bile yanlış paylaştı. Cenazeye ailesinden ve arkadaşlarından katılabilecek herkes katıldı. Onu en güzel şekilde sonsuzluğa uğurladık” ifadelerini kullandı.

Mehmet İslamoğlu kimdir?

10/06/1964 tarihinde Limasol'da dünyaya gelen Mehmet İslamoğlu, ilköğreniminin büyük bir kısmını Limasol'da tamamlamış, 1974 yılında savaş nedeniyle ailesi ile kuzeye gelip Girne'ye yerleşmiş ve öğrenimine Anafartalar Lisesi'nde devam etmiştir. Çocukluğundan beri müziğe ilgisi olan Mehmet İslamoğlu'nun asıl serüveni ortaokulda öğretmeninin eline gitarı vermesiyle başlar. Sonrasında Anafartalar Orkestrası olarak başlayıp öğretmenleri İbrahim Belevi yönetiminde Dome Set olarak devam etti. Sonrasında arkadaşları Eralp Adanır , Niyazi Nasıfoğlu ,Osman Cankoy, Mehmet Ali Akçal, Tanju Cenkler, Tayfun Atabey ve Mehmet Şenay ile birlikte 1980 yılında Girne Gelişim'i kurup bu isim altında birçok yerde sahne alıp birçok başarıya imza attılar.

1982'de Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü'ne birincilikle giren Mehmet İslamoğlu, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle okulu bırakmış, sonrasında okula döndüğünde yeniden yetenek sınavını birincilikle geçmiş ama yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle okulunu yarıda bırakıp adaya geri dönmüştür. Sonrasında Girne Limanı'nda yıllarca program yapan ‘Mehmet Kedi’ lakabıyla bilinen Mehmet İslamoğlu'nun Esintiler Kervanı adı altında bir enstrümental albümü vardır. Annesinin ölümünün ardından 2020 yılında Kalkanlı Yaşam Evi'ne yerleştirilip, kalan ömrünü orada geçirmiştir. Mehmet İslamoğlu gitarın yanı sıra ud, davul, piyano ve viyolensel de çalabiliyordu.

Dostları ne dedi?

Mahmut İslamoğlu (Araştırmacı, Yazar)

“Mehmet okulu bıraktıktan sonraki yıllarda ben Ankara'ya sempozyuma gittiğimde soyadımı gören iki profesör bana Mehmet İslamoğlu'nun neyim olduğunu sordular. Kardeşimin oğlu olduğunu söylediğimde bana onunla ilgili övgüyle bahseden cümleler kurarak Mehmet'in öğretmenleri olduklarını onun kadar yetenekli ve başarılı bir öğrenci görmediklerini söylediler.”

Nidai Güngördü (Eski Girne Belediye Başkanı)

“Mehmet İslamoğlu, Ali ve Zekiye İslamoğlu'nun iki çocuğundan biriydi, ablası Gülçin'di. Mehmet lisede başarılıydı. Sosyal kişiliği yanında müziğe aşırı ilgisi ve sevgisi vardı. Zeki bir kişiliğe sahipti.

Ailemiz içinde sevilen, sayılan bir genç olarak büyümüştü. Lisedeki başarılı eğitiminden sonra Ankara Gazi Eğitim'i derece ile kazandı. Daha sonra Ankara'da yaşadığı sorunlar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalmış, bu durum anne babasını ve bizleri üzmüştü. Daha sonra okulun mülakatında müzik bölümünü birincilikle yeniden kazandı ama devam ettiremedi. Girne Gelişim Müzik Topluluğunun kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar müzik çalışmalarını burada devam ettirdi.

Girne'ye geri döndüğü zaman Dome Otel, Acapulco ve Eski Liman'da müzik yapmaya devam etti. Limanın simgesi haline gelmişti.

Babasının, ablasının ve annesinin ard arda vefat etmesiyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı, buna karşın müzikten hiç kopmadı. Yanında taşıdığı gitarıyla her vesile ile müzik yapmaya devam etmişti. Özellikle İngilizce parçaları çok güzel icra ediyordu.

Aile ve toplum içinde her koşulda insani duygu ve düşünceleri ile demokrat bir kişiliğe sahipti. Işıklarda uyusun.”

Osman Cankoy (Girne Gelişim)

“Mehmet ve ben ikimiz de 64 yılında doğduk. Yani 74 savaşı patlak verdiğinde bizler 10 yaşlarındaydık.

Bir başka deyişle 10 yaşına kadar Limasol’da yaşadık. O zamanlar sevgili Mehmet’i ikimizin de yakın

arkadaşı olan sevgili Can Aygın aracılığıyla tanımıştım, ancak farklı sınıflarda olduğumuz için pek yakın ilişkimiz yoktu. Bir yakınlığımız yoktu ama etraftan Mehmet’in ne kadar iyi kalpli, zeki ve yetenekli olduğunu hep duyardım. Arkadaşları arasında bu sebeple Mehmet doğal bir lider gibiydi.

Talihsiz 74 savaşı sonrası Limasol’luların yoğun olarak göç edip yerleştiği Girne’de bulduk kendimizi. Bu sefer şanslıydım. Bu güzel insanla orta birinci sınıftan lise son sınıfa kadar aynı sınıfta bulunma güzelliğini yaşadım. Mehmet’in gitardaki üstün yeteneği orta birinci sınıftan başlayarak fark edilir olmuştu. Herkes neredeyse her gün hayranlıkla Mehmet’ten bahsediyordu. Bende de içten içe bir müzik sevdası saklıydı ve gitara çok ilgim vardı. Ancak solak olduğum için kendimi bu bağlamda engelli gibi hissedip bir türlü gitar öğrenmeye cesaret edemiyordum. Orta üçüncü sınıfta olduğum dönemde bir gün eve geldiğimde yatağımın içinde bir gitar gördüm. Annem benden habersiz bana bir gitar almıştı. Gitarı elime alışım doğal bir biçimde sağ elini kullananlar gibi oldu. Bu durum beni hem çok şaşırttı hem de çok sevindirdi.

Bunu sevgili Mehmet’e anlattığımda hemen bana yardımcı olabileceğini söyledi.

Liseye geçtiğimiz zaman Mehmet’in katkılarıyla gitarda belli bir seviyeye gelmeye başlamıştım.

Anafartalar Lisesi orkestrasının tüm çalışmalarında önemli bir gözlemci ve dinleyici olarak hep bulunuyordum. Çalışmalardan birinde yine özellikle büyük bir hayranlıkla Mehmet’in performansını

izlerken bir anda çalışma durdu ve grup elemanları kendi aralarında “Keşke bir ritm gitarcımız olsaydı.” tarzında konuşmaya başladı. Sırf bana da grupta yer verilsin diye sevgili Mehmet bunu bilinçli olarak ortaya atmıştı. Ben o gün sahneye davet edildim ve grubun ikinci gitaristi oldum. Ayak tabanlarım sevinçten ve heyecandan şişmişti. Sizin anlayacağınız sevgili Mehmet benim hem arkadaşım, hem sırdaşım hem de öğretmenimdi…

İşin özeti sevgili Mehmet eşi bulunmaz bir kişilikti. Bu dünyaya onun gibi bir tane daha gelebileceğini

hiç sanmıyorum. Işıklarda ol sevgili Mehmet.”

Niyazi Nasıfoğlu (Girne Gelişim)

“Belevi hoca ikimizi fark etmiş olacak ki elimize okula ait iki gitarı verdi ve bu serüven başladı. Nerdeyse her gün ya o bana ya ben ona giderek çalışırdık. Çok kısa bir sürede de bana korkunç fark attı. Anıları ve arkadaşlığı ile gönüllerde yaşayacak, ışıklar içinde uyusun…”

Mehmet Güvener

“Hayatı boyunca kendine has varlığıyla kazandığı sevgi ve saygı, abisi olarak beni çok gururlandırdı. Ailemizde hep çok sevildi. Işıklarda uyusun.”

İmer Güvener Tayfun

“Çocukluğumdan beri her bayram babaannemin evinde Mehmet abiyi görmek hep çok keyifliydi. Elinde gitarıyla bize şarkı çalıp söylerken sürekli meleklere de hitap ederdi. Artık kendi melek oldu. İyi ki bu dünyadan geçti. Nur içinde yatsın. “

Hülya Altan

“Bu dünyadan bir Mehmet İslamoğlu geçti! O, bir melekti, herkes tarafından sevilen bir insandı. Bu adada onun gibi gitar çalan olmadı ve olmayacak, kalplerimizde, anılarımızda her zaman yaşayacak. Işıklar yoldaşın olsun meleğim.”

Şerife Bayramoğlu

“Sevgili Mehmet arkadaşım benim çocukluk yıllarından beri tanıdığım biriydi. Biz aslında beraber büyüdük. O benim için altın kalpli bir deha çocuk olarak aklımda kalacak. Okul yıllarında, çok başarılı, müziği çok seven, gitarını hiç bir zaman bırakmayan kendi dünyasında yaşayan bir insandı, kimseyi kırmadı, üzmedi. Biz arkadaşlarını hiç unutmadı. Talihsiz bir olay yüzünden sağlığını kaybetti ama biz onu hep gözlemledik. Yalnız bırakmamaya çalıştık Son 2 senedir yaptığımız bütün etkinliklere katılmasını sağladık, çok mutlu oldu . Maalesef kalbine yenik düştü. Hiç unutulmayacaksın Kedi Mehmet. Mekanın cennet olsun arkadaşım.”

Soner Keskinel

“Onu ilk gördüğümde 74 harbinin hemen sonrasında, oyuncak arabasını kendinden çok küçük bir çocukla paylaşmıştı. Bakım evinde geçen yıl, son görüşümde, misafirine su ısmarlamak için koşuşturan, getirilen diyet bisküvileri öteki hastalara dağıtan aynı koca yürekli insandı.

Hiç değişmedi; hayatları müziğiyle zenginleştirdi, insanlara her şeyini verdi, karşılık beklemeden ve pek alamadan. Güle güle Mehmet Abi, anneciğinin kollarında huzurla uyu. “

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024, 09:54