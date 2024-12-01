Girne’de feci kaza

Ömer KADİROĞLU

Girne-Çatalköy anayolu üzerinde meydana gelen kazada 19 yaşındaki Soukaina Kirba hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, 75 yaşındaki sürücünün yolu yayaya olarak geçmeye çalışan 3 öğrenciye çarpması sonucu meydana geldi.

Aracın çarptığı yayalardan Soukaina Kirba 15 metre savruldu. Kirba başka bir araca çarparak yere düştü ve kaza mahallinde hayatını kaybetti.

Kazada Kirba’nın arkadaşı Aya Boulhani ağır yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralanan Aya Boulhani, Osman Ertüngü ve Tünay Ertüngü ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polise de araba çarptı

Bu arada kaza mahalline giden polis memuruna da araba çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

3 öğrenciden Kirba hayatını kaybetti

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 19.20 sıralarında, Karakum'da Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Plümer Osman Ertüngü (E-75), yönetimindeki HV 548 plakalı araç ile Çatalköy istikametinden Girne’ye doğru seyrettiği esnada Metropol Süpermarket önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Soukaina Kirba (K-19), Khaoula Ferdous (K-21) ve Aya Boulhanni’ya (K-18) çarptı.

Savrulan yaya Soukaina Kirba karşı istikametten gelmekte olan Serdar Özbek (E-43) yönetimindeki MU 777 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden HV 548 plakalı araç sürücüsü yine karşı istikametten gelmekte olan Neslişah Gözüken (K-25) yönetimindeki RZ 028 plakalı araca çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaya Soukaina Kirba olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan yaya Khaoula Ferdous,Aya Boulhanni ile HV 548 plakalı araç sürücüsü Plümer Osman Ertüngü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Tünay Ertüngü (K-78) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Aya Boulhani Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis de yaralandı

Karakum'da meydana gelen ölümlü kaza sonrası yolu kapatan bir polis memuruna araç çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Girne - Çatalköy Anayolunun Ozanköy yol kavşağında, Fatma Fahracı (K-43), yönetimindeki YE 687 plakalı salon aracı ile Çatalköy istikametinden Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği esnada Ozanköy yol kavşağına geldiğinde, Karakum Uğur Mumcu Caddesi üzerinde önceden meydana gelen ölümlü trafik kazası nedeniyle Çatalköy istikametinden Girne istikametine doğru seyreden araç trafiğini Ozanköy istikametine doğru yönlendiren görevli Polis Memuruna çarptı. Kaza sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.