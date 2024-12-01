Kaburgaları kırıldı

Hüseyin ÇİÇEK



Gazimağusa’ya bağlı Geçitkale’de dün sabah meydana gelen trafik kazası sonucu, 82 yaşındaki Derviş Çobanoğlu yaşamını yitirdi. Kaza, Çobanoğlu’nun direksiyon başında rahatsızlanması sonucu meydana geldi. Çobanoğlu’nun yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin “trafik kazasına bağlı çoklu kaburga kemikleri kırıkları, iç organ yaralanmaları ve iç kanama” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisten alınan bilgiye göre, dün 08.30 sıralarında, Geçitkale - Ağıllar Anayolunun birinci kilometresi içerisinde, Derviş Çobanoğlu yönetimindeki KN 641 plakalı aracı ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada, muhtemelen aniden rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak tarla içerisinde 50 metre ilerledikten sonra tarla içerisinde bulunan servi ağacına sağ ön kısmı ile çarptı. Araç sürücüsü Derviş Çobanoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Derviş Çobanoğlu’nun yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin “trafik kazasına bağlı çoklu kaburga kemikleri kırıkları, iç organ yaralanmaları ve iç kanama” sonucu olduğu tespit edildi.