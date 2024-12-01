Bitmeyen çile

Ömer KADİROĞLU

Geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen fırtına sonrasında başlayan elektrik kesintileri, hava koşullarının iyi olmasına karşın devam ediyor. Günün değişik saatlerinde meydana gelen kesintiler nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlar, bunun dayanılmaz bir hal aldığını belirterek, yetkililere ağır eleştiriler yöneltti.

Ülke ekonomisinin kötü olduğu bir dönemde elektriklerin sık sık kesilmesi esnafın işine de darbe vurdu. Hafta sonunda Black Friday kampanyasıyla müşteri çekmeye çalışan esnaf, elektrik kesintileri yüzünden moral bozukluğu yaşadı. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar elektrik sorununa köklü çözüm bulunmasını istedi.

Hangi bölgelerde kesinti oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle tüm ilçelerde kesinti uyguluyor.

Son 3 gündür süren kesintiler vatandaşı çileden çıkarırken, Kıb-Tek, dün de arıza nedeniyle Girne, Boğaz, Alayköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği bölgesi, Akıncılar ve Gaziler’e elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Ne dediler?..

Süleyman Ant

“Elektrik kesintilerini sürekli yaşıyoruz. Özellikle ufacık bir rüzgar veya az miktarda bile olsa yağmur yağdığı zaman elektrikler kesiliyor. Ne saat kesilip ne saat geleceği bile belli değil ve kimsenin de umurunda değildir. Zenginin evinde jeneratör, güneş paneli var, sadece gariban halk bunun çilesini çekiyor. Çocukların sınav haftası ve yine elektriksiz günler yaşanıyor. Kıbrıs’ta bu elektrik işini çözebilecek kimse yoktur. Bu elektrik sorunu 41 yıldır çözülemedi. Değil kırk yıl yüz yıl da bu mantalite devam ettiği sürece de düzelmeyecektir. Bu sorunun çözülmesi çok zor değildir. Rum tarafının yaptığı güneş panelleri gibi bizlerin de yapması lazım ancak bunu yapacak bir hükümet maalesef yoktur.”

Aynur Sönmezer

“Her rüzgar, fırtına ve yağmurda elektrikler kesiliyor ve bu ülkemizin büyük bir eksikliğidir. Ne direklerimiz ve kablolarımız sağlam değildir ki ufacık bir rüzgarda veya yağmurda bile kesintiler yaşanıyor. Saatlerce elektriksiz kalınıyor ve bu üzücü bir durumdur. 41 yıldır bu sorunu çözemediler çünkü ülkeyi yönetenler insana değer vermediği için sorun çözme düşüncesinde değildirler. Elektrik kesintileri ile ilgili beklentimiz en erken zamanda sorunları çözmek için çalışmalarıdır.”

Metin Beşiktaş

“Elektrik kesintilerini sıklıkla yaşıyoruz. Ufacık bir rüzgar veya az bir yağmurda elektriklerimiz kesiliyor. Geçtiğimiz akşam 15 saat elektriksiz kaldık. Eşim evde oksijen alıyor ve elektrik olmayınca hayati tehlikesi oluyor. Olumsuz yönde etkileniyoruz. Sık sık elektrik kesintileri yaşıyoruz. Elektrik kurumunu arayıp bilgi almak istediğimizde de saatlerce telefon sırası beklemek zorunda kalıyoruz. Muhatap olabileceğimiz bir kişi bulamıyoruz. Bir ara gemi gelip elektrik verecek demişlerdi ancak ona da karşı çıkıldı. Elektrik kurumunda çalışan çok ancak sahada olan iş bitirecek olan adam sayısı yetersiz ki arızalar ve sorunlar çözülemiyor. Bir çözüm bekliyoruz. Geçen akşam doğal afet yaşandı anlayışla karşılarız ancak normal zamanlarda bile kesintiler yaşıyoruz. Bu iş nasıl çözülecek bu sorundan nasıl kurtulacağız bilemiyoruz.”

Mehmet Tunççağ

“Elektrik kesintilerini sıklıkla yaşıyoruz. Elektrik direkleri hep eğildi ve kablolar bir birine değiyor ve elektrikler gidiyor. Bunu düzeltmeleri ise saatlerce sürüyor. Elektrik hatları bakımsız bırakıldı ve arıza olduğu zaman arıyoruz gelen yok. Pazar günü doğal bir afet yaşandı 26 saat elektriksiz kaldık ancak dün hiç bir şey yokken yine bir saati aşkın bir süre elektriksiz kaldık. İlgisiz bırakıldı ve halk mağdur ediliyor. Bir haber izleyeceksin veya bir filmin var oturup izleyeceksin elektrikler kesiliyor ve mecburen ilk akşamdan yatıyoruz. Elektrikte yaşanan bu sorun nasıl çözülür bilmem ancak çözmek için çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Salim Kerman

“Sıklıkla elektrik kesintileri yaşıyoruz. Geçtiğimiz gün sabah 07.30’da kesildi gece yarısı geldi. Sonra yine kesildi uzun süre sonra yine geldi. Dün hiçbir şekilde rüzgar yok yağmur yok yine elektriksiz kaldık. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamadık. Elektrik sorunu 41 yıldır hiçbir şekilde giderilmedi. Çözülmeyecek de çünkü bu işten kazanç sağlayanlar vardır. Kaç tane siyasi parti varsa hepsi denendi ve hiç biri bir çözüm bulamadı ve bundan sonra da çözüleceği umudumuz kalmadı. Elektrik kesintileri devam edecek herkes de evine bir jeneratör alacak ve yaşamaya devam edeceğiz. Bu halk bunu hak etmedi. Siyasiler koltuklarına oturduğu zaman sanki da yapışkan var ve yerlerinden kalkmıyorlar. Bu sorunlar çalışarak çözülebilir oturarak değil.”

Alican Özkoççatlı

“Elektrik kesintileri sıklıkla yaşıyoruz. Elektrik tellerimiz de direklerimiz de eskidi ve sıklıkla sorunlar yaşanıyor. Elektrikte 41 yıldır var olan bu sorunlar hiçbir zaman giderilmedi. Bunun nedeni yönetimlerin sürekli değişmesi ve üst yöneticilerin ehli insanlar olmamasından kaynaklanıyor. Bu sıkıntılar yatırım yapılarak ve işin ehli insanları göreve getirerek çözebilirler.”

Ozan Ak

“Geçtiğimiz gün yaşanan kesintiler tamam kabul ediyoruz doğal bir afet yaşandı ve elektrikler kesildi ancak güneşli havalarda bile saatlerce elektriksiz kalıyoruz. 41 yıldır bu sorunun çözülmemesinin nedeni tamamen alt yapı eksikliğinden kaynaklanıyor. Biz çok büyük sihirli dokunuşlar değil küçücük dokunuşlara bile razıyız. Bu güne kadar gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin bu olumsuzluklarda payı vardır. Bundan sonrasına umutlu bakmak isterim ancak dudaklarım söyler kalbim söylemez.”

Salih Koççat

“Teknecik Elektrik Santralinin istenilen üretimi yapamadığını biliyoruz. Yıllarca bunlar konuşuldu ancak önem verilmediği için çözüme kavuşulmadı. 1974 yıllarında elektrikle ilgili anlatılanları bugün hala yaşıyoruz. Neden bir santral daha kurulmuyor? Neden yenilenebilir enerji sistemi kullanılmıyor? Elektrikteki sıkıntılar yeni bir santral kurulması veya yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak çözülebilir. Ada ülkesiyiz ve rüzgar, güneş ya da denizdeki dalgalarla elektrik üretimi yapılabilir. Güneye geçtiğimiz zaman bunun örneklerini görüyoruz ve orada yapılabiliyorsa burada neden yapılmıyor diye sorguluyoruz.”