Sürat ve alkol

Abdullah SUİÇMEZ

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 285 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından toplam 510 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. 38 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Bültenine göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“178’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 67’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak ve 199’u diğer trafik suçları.”

