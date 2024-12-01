Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununda gerçekten bir şeyler yapılabileceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Çocuk Meclisi üyelerinin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun çözümlenmemesi durumunda tek elde edecekleri unsurun, Türkiye’nin her zaman burada kalması olacağını” savundu.

“Hangi çözümü istiyorsunuz ve Kıbrıs sorununun çözümüne inanıyor musunuz” şeklindeki sorular üzerine Hristodulidis, Kıbrıs sorununu irdelemeye çok zaman ayırdığını ve bu konuda gerçekten bir şeyler yapılabileceğine inandığını söyledi.

Hristodulidis, istedikleri çözümün BM kararları temelinde, iki kesimli iki bölgeli federasyon olduğunu da ifade etti.

Resepsiyonda buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın yıl sonu nedeniyle ev sahipliği yaptığı geleneksel resepsiyona katılacakları iddia edildi.

Alithia gazetesi Rum Haber Ajansı’nı (KİPE) kaynak gösterdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 10 Aralık’ta saat 19.00’da Ledra Palace’ta gerçekleştirilecek olan resepsiyona katılım konusunda olumlu yanıt verdiklerini yazdı.

Haberde ayrıca iki liderin, en son BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in verdiği gayriresmi yemek çerçevesinde, 15 Ekim’de New York’ta bir araya geldikleri de anımsatıldı.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda gelişme olacağını düşünüyor

Umudunu yitirmedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununda gerçekten bir şeyler yapılabileceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Çocuk Meclisi üyelerinin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun çözümlenmemesi durumunda tek elde edecekleri unsurun, Türkiye’nin her zaman burada kalması olacağını” savundu.

“Hangi çözümü istiyorsunuz ve Kıbrıs sorununun çözümüne inanıyor musunuz” şeklindeki sorular üzerine Hristodulidis, Kıbrıs sorununu irdelemeye çok zaman ayırdığını ve bu konuda gerçekten bir şeyler yapılabileceğine inandığını söyledi.

Hristodulidis, istedikleri çözümün BM kararları temelinde, iki kesimli iki bölgeli federasyon olduğunu da ifade etti.

Resepsiyonda buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın yıl sonu nedeniyle ev sahipliği yaptığı geleneksel resepsiyona katılacakları iddia edildi.

Alithia gazetesi Rum Haber Ajansı’nı (KİPE) kaynak gösterdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 10 Aralık’ta saat 19.00’da Ledra Palace’ta gerçekleştirilecek olan resepsiyona katılım konusunda olumlu yanıt verdiklerini yazdı.

Haberde ayrıca iki liderin, en son BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in verdiği gayriresmi yemek çerçevesinde, 15 Ekim’de New York’ta bir araya geldikleri de anımsatıldı.

