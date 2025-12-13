Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından Türkiye basınına ilk kapsamlı değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Cübbeli Ahmet Hoca dua ettiği için yüzde 5 oy kaybettim” sözleriyle başlayan tartışma büyüyor.

Tatar’ın açıklamalarına cevap veren Cübbeli Ahmet, iki isim arasındaki görüntülü telefon görüşmesinin kaydını yayımladı.

Cübbeli Ahmet, paylaştığı videoya “Madem kaybetmeni kendi hatalarına değil de bana bağladın, demek ki kaybetmen hayırlıymış ki Allah beni sana dua ettirip kaybettirdi” notunu ekledi.

Tatar, görüşme görüntülerinin servis edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Cübbeli’yi tanımıyorum, Sakaryalı Salih telefonu uzattı, selam verdim” ifadelerini kullandı. Tatar ile Cübbeli arasındaki polemik Türkiye’de gündem oldu.

Polemik nasıl başladı?

KKTC eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, seçim yenilgisiyle ilgili Türkiye basınına demeç verdi.

Tatar demecinde 'Cübbeli Ahmet dua ettiği için yüzde 5 oy kaybettim' şeklindeki açıklama yaptı.

İşte bu açıklama 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü kızdırdı.

Tatar’ın ayrıca Cübbeli’yi tanımadığını ve dua istemediğine yönelik açıklaması da polemiği tırmandırdı.

Bunun üzerine Cübbeli Ahmet, Tatar’la birkaç kez görüştüğünü öne sürerek bir görüşmede kendisinden dua istendiğini söyledi.

Tatar ise sosyal medya hesabından iddiayı reddedip “Cübbeli Ahmet ile görüştüğümü hiç hatırlamıyorum… O duayı da istemem söz konusu olamaz” dedi.

Cübbeli Ahmet, bu açıklamanın ardından ikili arasındaki görüntülü konuşmanın kaydını yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Madem ki sen kaybetmeni kendi yanlışlarına değil de bana bağladın, demek ki senin kaybetmen faydalıymış ki Allah da beni sana dua ettirip kaybettirdi."

Yaşananların ardından Kıbrıs Postası’na konuşan Tatar, Cübbeli ile konuştuğunu hatırlamadığını ifade etti.

Kendisinin herkese konuştuğunu ve selam verdiğini söyleyen Tatar, görüntülerde “Sakaryalı Salih” isimli bir kişinin bulunduğunu belirtti.

Tatar şu ifadeleri kullandı:

“Cübbeli'yi tanımıyorum; Cübbeli ile konuştuğumu bilmiyordum. Cübbeli’nin duasını istemedim. Sakaryalı Salih telefonu uzattı, selam verdim. Salih’i tanıyorum. Türkiye medyasına da söyledim. Benim propaganda ekibim böyle bir şey yapmaz. Hatta espri yaptım, ‘Yapsa yapsa karşı taraf yapar’ dedim.”

'Duası yüzde 5 oy kaybettirdi'

Tatar, 19 Eylül'de kaybettiği seçimi değerlendirirken Cübbeli Ahmet’in seçim öncesi yayımladığı dua videosunu işaret edip “Yüzde 5 oy kaybettirdi bana. Bu halk öyle şey yemez” demişti. Tatar, videonun kendisi tarafından istenilmediğini savunmuştu.