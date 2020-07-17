Onur ULAĞ

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Dörtyol bölgesinde meydana gelen trafik kazasında iki kez takla atan ve ters dönen aracında baş aşağı 68 metre sürüklenen Mehmetali Salih, çok küçük sıyrıklarla kurtuldu.

Salih, sosyal medya hesabından hurdaya dönen aracının fotoğraflarını paylaşarak “Turp gibiyim” mesajını verdi.

Diyalog’a da konuşan Salih, 15 gün önce içkiyi bıraktığını, doktorunun ilaç yazdığını, kullandığı haplar nedeniyle direksiyon başında bir an uyuya kaldığını ve o esnada kaza yaptığını söyledi.

68 metre sürüklendim

Kaza önceki gün saat 13.30 sıralarında Dörtyol’da trafik ışıkları civarında meydana geldi.

Aldığı ilaçların etkisiyle bir an uyuya kalan Salih, trafik ışıklarını geçer geçmez kaza yaptı. Salih’in aracı karşı yola geçip, iki kez takla attı ve bağ aşağı 68 metre sürüklendi. Kaza esnasında emniyet kemeri bağlı olan Salih, çok küçük sıyrıklarla kurtuldu.

Salih, 15 gün önce içkiyi bıraktığını, doktorunun ilaç yazdığını, kullandığı haplar nedeniyle direksiyon başında bir an uyuduğunu söyledi.

Bir an uyuya kaldım

Salih, eczacının ilacı verirken üzerine sadece ‘günde bir kez akşam içilecek’ notu düştüğünü ancak araba sürerken içilmemesi yönünde uyarıda bulunmadığını dile getirdi. Salih, “Trafik ışıklarını geçtim, bir an uyuya kalmışım. İlaçların etkisinden olsa gerek. Sonra aracımla karşı yola geçip, takla attıktan sonra baş aşağı 68 metre sürüklendim. Daha sonra yol kenarındaki çukura savruldum” dedi.

Salih, 5 çocuk babası olduğunu belirterek, “Allah beni korudu. Çok ufak bir çizikle kazayı atlattım. Kaza yerinde herkes bana çok yardımcı oldu” şeklinde konuştu.

Salih, ayrıca bağımlılık nedeniyle kullanılan ilaçlarla ilgili eczacıların daha detaylı bilgilendirme yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.