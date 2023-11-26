Tutuksuz yargılanacak

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Dems Construction Limited isimli iş yerinde satış sorumlusu olarak çalıştığı dönemde, ev satışından elde edilen yüklü miktardaki parayı şirkete teslim etmeyerek, çaldığı iddia edilen Ozan Osman Özdemir hakkındaki soruşturmanın büyük bir kısmı tamamlandı.

Zanlı dün yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Okan Kesin mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, zanlı Ozan Osman Özdemir’in Gazimağusa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının Gazimağusa’da faaliyet gösteren Dems Construction Limited isimli iş yerinde satış sorumlusu olarak çalıştığı dönemde ilgili şirketin gerçekleştirdiği ev satışı ile ilgili yüklü miktarda döviz cinsi parayı teslim aldığını belirtti. Polis, zanlının aldığı parayı şirkete teslim etmediğini, kayıp olan bir takım makbuzların da mevcut olduğunu açıkladı. Polis, zanlının talimatı ile daha sonradan bir takım makbuzlar tanzim edildiğini ve olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturmaya devam edildiğini kaydetti. Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, davaları görülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 250’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.