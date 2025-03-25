UBP’den 3 CTP’den 2 vekil

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komitenin UBP’li üyeleri de dün belirlendi. Komitede, UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük ve Ahmet Savaşan yer olacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisinden (CTP) Ürün Solyalı ile Ongun Talat daha önce belirlenmişti. Meclis,

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebi için kurulan 5 üyeli özel komiteyi onayladı.

Meclis’te bilgiye sunuşlar kısmında Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını görüşecek özel komitenin başkanının Oğuzhan Hasipoğlu, başkan vekilinin de Ongun Talat olduğu milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Yeşilırmak neyle suçlanıyor

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde 2024 yılı Şubat ayında başlatılan sahte diploma soruşturmasının ucu Milletvekili Emrah Yeşilırmak’a dayanmıştı.

Yeşilırmak’ın KSTÜ’den aldığı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin İşletme Yönetimi (İngilizce) Bölümü lisans diplomasının sahte olduğu ileri sürülmüştü.

Halkın Partisi, sahte diploma aldığı ve bunu tedavüle sürerek kullandığı iddiasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne bir şikayet dilekçesi vermiş, böylelikle Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelmişti.

.



Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025, 09:44