Üçü cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy ve Taşkınköy bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Dylan Tapiwa Mupfurutsa, Innocent Mutsigwa, Keiiche Chashe Murembwe, Kudakwashe Chrispen Huni ve daha sonra suçla bağlantılı yakalanan Servet Bozlar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Operasyonda ilk etapta tutuklanan A.G.G. ile N.S.A.’nın suçsuz olduğu anlaşıldı. Mahkemeye çıkarılan 5 zanlından 3’ü cezaevine gönderilirken, 2’si teminatla serbest kaldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 8 Temmuz 2021 tarihinde saat 18.45 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda ZLZ 486 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlıların tutuklandığını söyledi. Polis, Dylan Tapiwa Mupfurutsa’nın tasarrufunda 35,Tafadzwa Innocent Mutsigwa’nin tasarrufunda 15 ve Keiiche Chashe Murembwe’nin tasarrufunda 12 gram ağırlığında uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, araçta yapılan aramada ise 7 gram ağırlığında satışa hazır vaziyette hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Mupfurutsa’nın Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde söz konusu maddeleri Taskınköy’de Kudakwashe Chrispen Huni’den aldığını söylediğini aktardı. Polis, ifade üzerine Kudakwashe Chrispen Huni’nin ikametgâhında tespit edilerek tutuklandığını ve yapılan aramada tasarrufunda 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını aktardı.

Kudakwashe Chrispen Huni’nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi Bozlar’dan aldığını söylediğini kaydeden polis, zanlının Lefkoşa'da tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının kaldığı eve gittiklerini, kapının önünde oturmakta olan Servet Bozlar’ın, kendilerini görünce içerisinde uyuşturucu bulunan sigarayı atmaya çalıştığı esnada yakalandığını ifade etti.

Davaları açıklandı

Polis Mupfurutsa aleyhine 62 gram hintkeneviri alma, 11 gram verme, Mutsıgwa’ya 6 gram 345 miligram tasarruf, Murembwe’ye 73 gram alma ve tasarruf, 62 gram hintkeneviri verme, Servet Bozlar’ın aleyhine ise 73 gram alma, tasarruf ve verme suçlarından dava getirildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, teminat talep etti.

Mahkeme, Mupfurutsa, Murembwe ve Huni’nin 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme, Bozlar’ın 20 bin nakit teminat yatırması, iki kefilin 250’şer bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, zanlı Mutsıgwa’nın ise 30 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.