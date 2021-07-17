İbret verici

Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa’daki şubesinde çalıştığı dönemde 2 bin 388 ehliyet yenileme işlemi yapıp, vatandaşlardan aldığı 870 bin TL’yi çaldığı gerekçesiyle yargılanan Öykü Balıkçıoğlu hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 5 buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın işlediği “kamu görevlisi tarafından sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Kâtip, kamu görevlisi olan sanığın 870 bin TL çalmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Kâtip, kamu görevlilerinin görevlilerini ifa ederken, halkın güvenini sarsmamaları ve suistimal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Şerife Kâtip, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Katip, sanığın çaldığı meblağın azımsanmayacak bir miktar olduğunu belirtti. Yargıç, sanığı oy birliği ile 5 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa Şubesi’nde Maliye Teftiş Kurulu tarafından 2020 yılında denetim yapılmaya başlanmış, müfettişler 1 Mart 2020 ile 19 Haziran 2020 tarihlerini kapsayan süreyi ele alıp, tüm dökümleri araştırmıştı. Denetim sırasında dairede tahsilat birimde çalışan Öykü Balıkçıoğlu’nun

2 bin 388 ehliyet yenileme işlemi yapıp, vatandaşlardan aldığı 870 bin TL’yi çaldığı belirtilmişti.