Erzurum’dan haber verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu. Rize'de yaşanan sel felaketine değinen Erdoğan, bölgenin afet bölgesi olmasına ilişkin talepler için, "Yapacağımız ilk kabine toplantısında bunu teminat altına alacağız" dedi. 2023 seçimlerine yönelik mesajlar da veren Erdoğan "İstismar siyaseti yapmanın ötesinde sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar milletimizden karşılık bulamazlar" dedi…

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin Erzurum'a yönelik her hamleleri sizlerin uhuletine çarparak yok olmuştur. PKK'nın 40 yıldır uğraşmasına rağmen Dadaşların azmine zarar verememiştir. FETÖ ihanet çetelerinin hilelerine, riyakarlıklarına en kararlı duruşu gösteren şehirlerin başında Erzurum geliyor. Son 8 yıldır milletimizi birbirine düşürmek, kurumlarımızı çökertmek için ardı ardına maruz kaldığımız saldırıların hepsinde de Erzurum'un güçlü duruşuna şahidiz.

Yalan iftira ve istismar siyaseti yapmanın ötesinde bu ülkeye hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar sonuç alamazlar.

Diyarbakırlı kardeşlerimizle son dönemde yaşanan gelişmelerin hasbihalini yapma fırsatı bulduk. Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık mı? Attık. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Devlet ve milletimizin medeniyet müktesebatına uymak suretiyle ne yapılması gerekiyorsa yaptık mı? Yaptık. Asırlık sorunları birer birer çözdük mü? Asırlık hayalleri birer birer hayata geçirdik mi? Terörü bitirmek için her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi? Getirdik.

Bu yaşanan sürecin sonunda gördük ki, terör örgütlerinin amacı hak arayışı değil. Kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir.

Selin vurduğu alanlar afet bölgesi ilan edilecek

Bir Rizeli hemşehriniz olarak, büyük bir felaketi Rize'de yaşadık. Rize'den bakan arkadaşlarım Süleyman Soylu, Adil Bey, Murat Kurum kendileri milletvekillerimizle yaptığı çalışma ve araştırmalarda çok büyük felakete maruz kalan yerlerde oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu. Oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi konusunda kendilerine bu haberi verelim dedim. O bölgeler afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum…