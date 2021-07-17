Bu da bir rekor

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Korkuteli kavşağı yakınlarında, 28 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve Günay Öztürkler isimli gencin yaşamını yitirdiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulan Müslüm Taş ile Yusuf Taylan Özaydın’ın kan örnekleriyle ilgili sonuçlar 19 ay sonra polisin eline ulaştı. Türkiye’den gelen rapora göre; Müslüm Taş ve Yusuf Taylan Özaydın’ın kanlarında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde tespit edildi. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, ileride yargılanmak üzere, birer kefilin, 30’a bin TL’lik şahsi kefaleti karşılığında serbest bırakıldı.

Kaza nasıl olmuştu

Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine seyreden Günay Öztürkler, Korkuteli kavşağında yönetimindeki RK 470 plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yoldan çıkıp, tarlaya savrulmuş, RK 470 plakalı araç, birden fazla takla atarak, dereye düşüp tavanı üzerinde ters durmuştu. Kaza sonucu Günay Öztürkler, olay yerinde yaşamını yitirmiş. Aynı araçta bulunan Yusuf Taylan Özaydın, Müslüm Taş ve Mustafa Kurucu yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.