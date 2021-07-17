Bölgede panik yaşandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde dün Süleyman Selçuk’a ait kullanılmayan evde yangın çıktı. Yangının çıktığı eve yakın olan komşular panik yaşadı. Haydar Mahallesi sakinleri yangın söndürme çalışmalarını endişe içerisinde izlerken, alevler Osman Özkan’a ait kullanılmayan ikametgaha da sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu her iki evdeki eşyalar zarar gördü.

Yan eve de sıçradı

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da Haydar Mahallesi Savaş Sokak üzerinde bulunan Süleyman Selçuk’a ait kullanılmayan ikametgahta, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın ikametgaha yakın evlerde yaşayanlar tarafından fark edilerek, itfaiye ekiplerine haber verildi. Haydar Mahallesi sakinleri evlerinden dışarı çıkarak yangın söndürme çalışmalarını panik içerisinde izledi. Selçuk’a ait evde çıkan yangın Osman Özkan’a ait kullanılmayan ikametgaha da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürülen yangın her iki evdeki eşyaların zarar görmesine neden oldu. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.