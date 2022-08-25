Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de meydana gelen iş kazasında ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılan Uğur Gün hayati tehlikeyi atlattı. İş kazasının ardından tutuklanan taşeron Mehmet Kurt dün mahkemeye çıkarıldı.

Gün’ü kaçak çalıştırdığı ortaya çıkan Kurt teminatla serbest bırakıldı. Kurt, ileride ihmalkarlık suçlamasıyla yargılanacak.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Enes Teke’ye ait Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki inşaatta 20 Ağustos 2022 tarihinde saat 09.40 sıralarında meydana gelen iş kazasında Uğur Gün isimli işçinin ağır yaralandığını söyledi. Polis, inşaatın 2. katında bulunan oda bölmesinin duvarının Uğur Gün’ün üzerine yıkıldığını açıkladı.

Polis, Uğur Gün’ün olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını,

ilk müdahalesine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlı Kurt’un ise kazanın ardından mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı.

Polis, bu süre içerisinde Gün’ün durumunun iyiye gittiğini, hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

Tutuksuz yargılanacak

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Uğur Gün’ün kaçak çalıştırıldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, inşaatın taşeronluğunu yapan Mehmet Kurt’un ihmalkâr davranışta bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, aktarılan tüm olgular ışığında zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 75 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.