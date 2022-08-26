Yıldırım yaralandı

Şahinler köyü civarında dün akşam iki aracın çarpışması ve köprüden savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, kaza saat 17.20'de meydana geldi.

FT 113 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyreden Salih Kıraner (E-38), Şahinler köprüsüne yaklaştığı sırada gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sağ tarafa isimsiz toprak yola dönmeye başladı. Bu sırada arkasından süratli şekilde gelip aynı yöne seyreden ve önündeki aracı kavşak üzerinde dikkatsizce geçmeye başlayan Mehmet Emin Yıldırım (E-29) yönetimindeki RL 838 van aracın sol yan kısmına, aracının sağ ön kısmıyla çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan RL 838 plakalı araç, yoldan çıkarak kaya parçasına çarptıktan sonra havalandı ve Şahinler köprüsünün üzerindeki metal korkuluklara da çarptı. Araç yine savrularak köprü altında bulunan kaya parçalarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu RL 838 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Emin Yıldırım hafif yaralandı. Yaralı kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.