Uyanık Hasan

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda bir apartmanın önünde park halinde bulunan motosikleti çaldığı iddia edilen Hasan Takımcılar tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Hasan Takımcılar’ın çaldığı motosikleti Akdoğan’daki evine götürdüğü, hurdacılara satmak üzere parçalarına ayırdığı belirtildi. Polis tarafından evinde suçüstü tespit edilen Takımcılar’ın hızla olay yerinde kaçtığı açıklandı. Takımcılar, önceki gün Gazimağusa’da tespit edilerek gözaltına alındı.

Polis evde parçaları buldu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 29 ile 30 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, bir apartmanın, boşluğunda park halinde bulunan H.Y. isimli şahsa ait motosikleti sirkat ettiğini açıkladı. Polis, 30 Temmuz 2022 tarihinde çalınan motosikletin, Hasan Takımcılar’ın ikametgâhında parçalanmış halde bulunduğunu, zanlının ise olay yerinden kaçtığını belirtti.

Zanlının, önceki gün tespit edildiğini bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade etti ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.