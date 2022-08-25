İncelemeler sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, aksiyon filmi sahnelerini aratmayan bir operasyon sonucu, tasarrufunda 125 gram uyuşturucu madde, 50 adet uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 9 mermi ile yakalanan Mehmet Akgün hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek tutukluluk istemi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 21 Ağustos 2022 tarihinde, saat 02.00’de, zanlı Mehmet Akgün’ün tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlının aracının Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, trafik ışıklarında tespit edildiğini belirtti. Kırmızı ışıkta durmakta olan aracın önünde durduklarını ve araçtan indikleri sırada, zanlının geri geri giderek, sağ şeride girerek kaçmaya başladığını anlatan polis, o sırada araçtan bir naylon poşet attığının da tespit edildiğini söyledi.

Önce araçla sonra koşarak kaçmaya çalıştı

Havaya ateş açmalarına rağmen zanlının kaçmaya devam ettiğini, aracının arka tekerine 3 el ateş edilerek lastiğin patlatılmasına rağmen durmadığını belirten polis, başka araca çarparak kaçtığını anlattı. Polis, zanlının, başka bir sokak içerisinde durdurulduğunu, bu kez koşarak kaçmaya çalıştığını ifade etti. Zanlının, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ifade eden polis, aracı içerisinde 20 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Ppolis, kaçtığı noktada atmış olduğu naylon poşette ise 60 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde, 45 gram “metamfetamin” türü uyuşturucu madde, 50 adet “extacy” türü uyuşturuculu hap, 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 9 adet canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı.

Uyuşturucu maddelerin analiz sonuçlarının yanı sıra tabancaların balistik inceleme sonuçlarının beklendiğini bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.