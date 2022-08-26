Güney Kıbrıs’ın İsrail’le “Iron Dome” (Demir Kubbe) isimli füze savunma sistemi satın alma anlaşması yaptığına dair geçtiğimiz hafta çıkan haberlerden sonra şimdi de “Drone Dome” (Drone Kubbe) savunma sistemine ilişkin bir anlaşmanın gündemde olduğu iddia edildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın silahlı kuvvetlerinin savunma gücündeki açığı kapatmak için önemli savunma sistemleriyle kendini korumaya alacağını, geçtiğimiz hafta İsrail’le “Iron Dome” füze savunma sistemi anlaşması imzalandığına dair haberlerin ardından yine İsrail’le “Drone Dome” savunma sistemi için de anlaşmanın yakın olduğunu iddia etti.

“Drone Dome” savuma sisteminin, hava sahasındaki İnsansız Hava Araçlarının (İHA) görüşlerini engelleyen bir sistem olduğunu aktaran gazete, her iki anlaşmaya dair gerek İsrail gerekse Güney Kıbrıs resmi makamlarından ise resmi bir açıklamanın henüz yapılmadığını vurguladı.

Haberinde, her iki savunma sisteminin işleyişine ayrıntısıyla yer veren gazete, DİSİ Başkanı ve Rum Başkanlık adaylarından Averof Neofitu’nun ise İsrail’i ziyaret etmeyi planladığını belirtti.

Neofitu’nun önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la görüşeceğini ve görüşmede savunma sistemleri konusunun da ele alınmasının beklendiğini aktaran gazete, Neofitu ve Herzog’un aynı zamanda çok yakın arkadaş olduklarını da hatırlattı.