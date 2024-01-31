Talip Atalay'dan Arıklı'ya kırmızı kart "Adayım ve kararlıyım..."

YDP Genel Başkanlığına adaylığı konusunda Talip Atalay net ifadeler ile Arıklı'ya sert çıktı..

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Talip Atalay’ın Genel Başkanlık için aday olmasına üzüldüğünü ve Atalay’ın kısa süre içinde adaylıktan çekileceğini düşündüğünü belirtmesi üzerine Ydp Milletvekili Talip Atalay, kesin ve karalı olduğunu ifade etti.

Ydp Milletvekili Talip Atalay, “Adaylığım karar alıp hemen vazgeçebileceğim bir durum değildir bu konuda oldukça netim ve kararlıyım hayırlara vesile olur inşallah" ifadelerini kullandı.

YDP Genel Başkanlığına aday olan Talip Atalay, YDP’nin ülke siyasetinde kilit bir parti olduğunu, siyasete güvenin erozyona uğradığını, bunun temin edilmesi gerektiğinin altını çizerek , Tabanın güven duyması önemlidir dedi. Son sözü tabanımız söyleyecektir ifadelerini kullandı.