Beyaz çile

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Birçok ilde kar kalınlığı 10 metreye yaklaştı. Ardahan'ın Çıldır ilçesi gece eksi 32 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. Bölgede yüzlerce köy yolu da ulaşıma kapandı. Soğuk havalar ülke genelini etksi altına aldı.

Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Dondurucu soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Dondurucu soğuk nedeniyle araçların yakıt depoları dondu. Sürücüler araçlarını çalıştıramadı. Hakkari'de kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 metreye yaklaştı. İl Özel İdaresi ekipleri, çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Çukurca-Yüksekova yolunda zorlu bir çalışma yürüttü. Hakkari'nin köylerinde ise tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü. Bitlis'te 147 yerleşim yerine ulaşılamıyor. Ekipler 4 metrelik kar yığınlarının arasında yolları açmaya çalışıyor. Tatvan ilçesinde dondurucu soğuk nedeniyle çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Termometrelerin gece eksi 23'ü gösterdiği Ağrı buz kesti.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 22 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024, 10:02