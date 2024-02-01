Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 12 Haziran-12 Aralık 2023 dönemini kapsayan “İyi Niyet Misyonu ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü” raporlarına ilişkin kararını “yanlı ve tutarsız” olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kararda, federasyon zeminine atıf yapılması Güvenlik Konseyi’nin yanlı tutumunun göstergesi olarak değerlendirilirken, BM Barış Gücü’nün ülkede ve ara bölgede yürütmekte olduğu faaliyetlerini yasal bir zemine oturtacak, karşılıklı kabul edilebilir bir yöntemin bulunmasının elzem olduğu vurgulandı.

“Yanlı tutumunun en sarih göstergesi”

Açıklama özetle şöyle:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in 12 Haziran-12 Aralık 2023 dönemini kapsayan İyi Niyet Misyonu ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü raporlarına ilişkin almış olduğu kararla yanlı tutumunu bir kez daha devam ettirmeyi tercih etmiştir.

Kararda, gasp ettikleri statünün devam etmesini sağladığından dolayı Rum tarafınca desteklenen ve başarısızlığı defaten ispatlanıp tüketilen federasyon zeminine atıf yapılması Güvenlik Konseyi’nin yanlı tutumunun en sarih göstergesidir.

Kıbrıs Türk tarafı federasyon zemininde bir çözüm modelinden rızasını çekmiştir ve tüketilmiş bu zeminde herhangi bir sürece onay vermeyecektir.

Yeni ve resmi bir müzakere süreci ancak egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesiyle mümkün olabilecektir.

BM Güvenlik Konseyi kararında, iki taraf arasında yeni ve resmi bir müzakere sürecine geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığı misyonunu yürütmek üzere BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilci atamasını selamlamıştır.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kişisel Temsilci Holguin’i kabul ederek, ilk görüşmesini gerçekleştirmiş ve 61 yıl önce başlayıp, bugün hala devam eden Kıbrıs konusunun bir uzlaşıyla sonuçlandırılmasına ilişkin vizyonunu paylaşmıştır.

İki tarafın rızası olmalı…

Kararda kullanılan ve yıllardır süregelen Rum ihlallerini adeta teşvik eden yazı, adada istikrarın sağlanmasına yönelik attığımız adımları tehdit eder niteliktedir.

Özel statüye sahip bir köy olan Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın insani ve haklı taleplerinin bir karşılığı olarak başlatmış olduğumuz Yiğitler-Pile yolu da bu anlayışın kurbanı edilmeye çalışılmaktadır.

Rum liderliği, BM Barış Gücü’nün de yardımıyla bu insani projeyi dahi ara bölgeye penetre aracı olarak görmüş ve bu yönde adımlar atmaya çalışmıştır. Yapılması gereken bu yolun bir an önce tamamlanması ve ara bölgeye ilişkin herhangi bir çalışmanın BM ile koordine edilerek iki tarafın yararına olacak şekilde ve yine iki tarafın rızasıyla gerçekleştirilmesidir.

Bu kararla görev süresi bir yıl daha uzatılan BM Barış Gücü’nün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iyi niyetimiz çerçevesinde faaliyet gösterebildiğini hatırlatırız…”

Onar Holguin ile görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüştü.

Verilen bilgiye göre, Özel Temsilcisi Güneş Onar, Kişisel Temsilcisi Holguin ile dün Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Holguin, önceki gün de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Thalassaemia Derneği’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.