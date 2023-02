Ülkenin bugünkü durumu ‘tam bir rezalet’

Özlem ÇİMENDAL

Başbakanlık, Meclis Başkanlığı ve milletvekilliği yapan eski siyasiler, ülkenin gidişatından memnun değil. Elektrik, sağlık, trafik, kamu hizmeti, uyuşturucu ve diğer adli suçlarda yaşananları ‘tam bir rezalet’ sözleriyle değerlendiren eski siyasiler; ülkede yönetim boşluğu yaşandığını düşünüyor.

Diyalog’a konuşan Sibel Siber “Her geçen gün toplumun umutsuzluğu ve güvensizliği artıyor” derken, İsmail Bozkurt “Kötümser olmamaya çalışıyorum ama çok kötü bir gidişat ve rezalet var” şeklinde konuştu. Ergün Vehbi ülkede ‘sorun çözme kabiliyetinin’ olmadığını belirtirken, Hüseyin Angolemli “Bu saatten sonra sorunların çözümü çok zordur” dedi.

Ne dediler?..

Sibel Siber (Eski Başbakan)

“Devletin asli görevi vatandaşına güvenlik, sağlık ve eğitim alanlarında hizmet vermektir. Sadece bunları vermek değil, aynı zamanda denetim görevini de yerine getirmektir. Giriş-çıkış kapıları belli olan küçücük bir ülkede biz bu kadar suç ithal ediyorsak, adli olaylar her geçen gün tırmanıyorsa, uyuşturucu çocuklara kadar düştüyse burada çok ciddi bir yönetimsel ve denetimsel zafiyet var demektir. Bu sadece güvenlik için değil diğer tüm konular için geçerlidir. Çocuklarımızı, geleceğimizi kaybediyoruz, ellerimizden kayıp gidiyorlar. Elektrik bireylerin en temel ihtiyacı artık ekmek ve su gibi. KKTC’nin kuruluşundan bugüne bu konuyla ilgili bir radikal çözüm bulunamadı bu da her geçen gün toplumun umutsuzluğunu ve güvensizliğini artırıyor. Karanlıkta kalma, ısınamama… Bunların insanlarda yarattığı moral bozukluğu geleceğe yönelik umutsuzluğu da tetikliyor. Sorunların çözümü için siyaset kurumuna, devlet kadrolarına seçtiğimiz kişilere çok dikkat etmeliyiz. Ülkesini seven, kabiliyetli kişiler olması çok önemli. Bugün yaşadıklarımızın tek sorumlusu beceriksiz yöneticilerdir. Yönetim beceriksizliğidir bizi bu noktaya getiren. Ciddi bir yönetim zafiyeti var. Ülkenin gerçek sorunlarına odaklanmayan, başka diğer konuları öncelik yapan zihniyetler var.”

Siyasette mazeret üretilmez

İsmail Bozkurt (Eski Bakan ve Milletvekili)

“Ülkenin geldiği durum tam biz rezalet... Elektrik sorununu anlamak ise mümkün değil. Siyasette mazeret üretilmez, çözüm üretilir. Bugün gelinen nokta mazeretlerin sonucudur. Ülkede inanılmaz bir kötü gidişat var. İşin özünde ve sorunların temelinde siyasetin kendisi var. Bu siyasi yapıyla hiçbir sorun çözülmez. Halk artık bunu görmeli ve gereğini yapmalı. Siyaset kurumu düzelmezse kim gelirse gelsin başa bir şey değişmeyecek ve düzeltilemeyecek. Elektrik konusu bugünkü konu değil. Kaç hükümet veya parti geldiyse başa aynı şeyler yaşandı. Kötümser olmamaya çalışıyorum ama çok kötü bir gidişat ve rezalet var. İşin en kötü yanı siyaset bunun ayrımında, farkında da değil. Bürokrasi de tam bir rezalete döndü. Üçlü kararnamelerle bir canavar yarattık. Sorumlu mevkilere gelen bürokratlar bu kararnamelerle halka, topluma, devlete sorumlu olmak yerine, başındaki siyasiye karşı sorumlu hissediyor kendisini. En büyük hata budur. Bizde her şeyin başı mazeret oldu. Sorunların çözümü için, mazeret değil, tedbir ve denetimler, önlemlerle çözüm üretmek gerekiyor.”

Hep aynı sorunlar

Hüseyin Angolemli (Eski Milletvekili)

“2000’li yılların başında da elektrikte aynı sorunlar yaşanıyordu. Bana göre Elektrik Kurumu uzun yıllardır bilinçli olarak yıpratılıyor. ‘Verin de kurtulun’ denilmek isteniyor. Altyapı olmadan hareket ediyoruz her konuda. Elektrikte de öyle. İnşaatlar aldı başını gidiyor ama elektriğimiz, sayacımız yok. Aynı şey güvenlik için de geçerli. Bir sürü üniversite açtık. Biz bu çocukların ve kendimizin güvenliğini sağlayabildik mi peki? Hayır. Hem o çocukları ülkemize yollayan aileler hem de bizler mutsuzuz. Denetlemiyoruz. Bunca kontrolsüz nüfusla birlikte uyuşturucu, trafik, kendi aralarında adli olaylar bizim ülkedeki huzursuz ve tedirginliğimiz hep bu altyapı eksikliğidir. Önlemini almadan ilerliyoruz her konuda. Yüzbinlerce öğrenicinin de kendimizin de güvenliğini sağlayamadık. Sadece polisle de çözülmez bu iş, sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır artık. Bu saatten sonra çok zordur ama imkansız değildir. Hep birlikte güçlü, halkını düşünen ve iradeli bir yönetim anlayışı ile paydaşlarla çözüm aranmalı.”

Sorun çözme kabiliyeti yok

Ergün Vehbi (Eski Milletvekili)

“Ülkede ciddi bir hükümet boşluğu yaşanıyor. Sorunları çözebilecek kabiliyet yok hükümette. Hiçbir konuda gerekli adımı atamıyor. Maalesef ki seçim de artık siyasetin ve hükümetlerin geldiği noktada çözüm olamıyor. Bu sorunların çözü ancak siyaset kurumunun kendisini düzeltmesi ile mümkün olur. Çok iyi insanlar ve deneyimli bürokratlar var ancak ortaya çıkmıyorlar. Hepsi bir kenara itilmiş durumda. Halkın da bu noktada bu değişim için harekete geçmesi gerekiyor. Halk yetenekli, istekli bu ülke için çalışacak olan siyasileri ortaya çıkarmak için destek olup onları güçlendirmelidir. Muhalefet de farklı değil hükümetler de. Her hükümet aynı…”

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 12:01