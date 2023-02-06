İkinci tur 12 Şubat’ta

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda bağımsız aday Nikos Hristodulidis yüzde 32, AKEL’in desteklediği eski müzakereci Andreas Mavroyannis yüzde 29.61, Anastasiadis’in desteklediği DİSİ lideri Averof Neofitu yüzde 26.11 oranında oy aldı.

Yapılan açıklamada 402 bin 22 seçmenin oy kullandığı ve en yüksek katılımın yüzde 72.9 ile Lefkoşa’da olduğu belirtildi.

Terör örgütü ELAM partisinin lideri Hristo Hristu’nun dünkü seçimde yüzde 6’nın üzerinde oy alarak 4’üncü sıraya yerleştiğine dikkat çeken siyasi gözlemciler; bu oyların ikinci turda Nikos Hristodulidis’e kayacağının kesin olduğuna dikkat çekiyor. Seçimin ikinci turu 12 Şubat Pazar günü yapılacak.

Seçimi ikinci sırada tamamlayan eski müzakereci Andreas Mavroyannis, Pazar gününe kadar çözüm yanlısı tüm kesimlerle temas kuracağını açıkladı.