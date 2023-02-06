‘Tamamen gerçek dışı’

Akıncılar bölgesinde Rumlar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada silahlar konuştu. Çıkan olayda bir kişi silahla vuruldu ancak orada yaşanan kavga Rum basınında farklı yansıtıldı.

Türk askerinin ot toplayan üç Rum’a ateş açtığı iddia edilince hem askeri kaynaklar hem de Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Askeri kaynaklar, Akıncılar bölgesinde Türk askerinin ot toplayan üç Rum’a ateş açtığına yönelik haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Askeri Makamların, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BM Sektör 4 Komutanlığı) yetkilileri ile yaptığı temas sonucu olayın Rumlar arasındaki arazi anlaşmazlığından çıktığı ve birbirlerini vurdukları bilgisi edinildiği belirtildi. Konunun her zamanki gibi Rum tarafının Türkleri suçlayıcı bir örnek olduğu ve bu tür haberlere ihtiyatla karşılanması gerektiği de kaydedildi.

Mesnetsiz iddialar

Dışişleri Bakanlığı da Rum basınında, Bodamya bölgesinde arazide kuşkonmaz (ayrelli) toplayan üç Rum’a, Türk askeri tarafından ateş açıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, konuyla ilgili olarak temas kurulan BM yetkililerinin olayın, “Rumlar arasındaki arazi anlaşmazlığından çıktığı ve birbirlerini vurdukları bilgisini” verdiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, “Kıbrıs’taki gerçekleri her zaman manipüle ederek dezenformasyon yapan Rum tarafı, devletimizin sınırlarını koruyan askerimize karşı yine mesnetsiz iddialarda bulunmuştur. İddialar tamamen gerçek dışıdır. Aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerini vuran Rumlar, olayı Türk tarafına yükleme gayreti içerisine girmişlerdir.” denildi.