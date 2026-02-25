Ülkenin ihtiyacı var mı?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yükseköğretim alanındaki planlama ve denetim eksiklikleri ile sağlık eğitimine ilişkin kapasite tartışmaları gündeme taşındı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim’in YÖDAK’ın yapısına, tıp ve diş hekimliği fakültelerinin sayısına ve mezun edilecek doktor sayısına ilişkin eleştirilerde bulundu.

CTP Milletvekili Filiz Besim, Genel Kurul’da “Yükseköğretimde Kaos Derinleşirken YÖDAK Nerede?” konulu güncel konuşma yaptı.

YÖDAK’ın eksikliklerinin farkında olduğunu ancak hiçbir eksiğin mazeret olmadığını ifade eden Besim, ülkede 8 tane tıp fakültesi bulunduğunu söyledi.

Besim, ülkenin böyle bir ihtiyacı olup olmadığını sorarak, “Bizim bu hekimleri yetiştirmek için yeterince hastanemiz, hastamız, laboratuvarımız var mı?... Yoktur” ifadelerine verdi.

YÖDAK’ın stajları denetleyip denetlemediğini de soran Filiz Besim, aldığı verilere göre, KKTC vatandaşı 400 doktorun mezun edileceğini kaydederek, “Bu ülkenin 400 doktora ihtiyacı var mı?” diye sordu.

YÖDAK’ın Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı ile neden planlama yapmadığını da soran Filiz Besim, bazı bölümlerde enflasyon olduğunu, bazı bölümlerde ise eleman bulunamadığını söyledi.

Ülkede ciddi bir hasta bakıcı sorunu olduğunu belirten Besim, sağlık bölümü olan tüm üniversiteleri aradığını, sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde olan bu bölümün de bir süre önce kapandığını kaydetti.

Denetim yapılmıyor

Verilen uzmanlık, yan dal izinleriyle ilgili YÖDAK’ın denetim yapıp yapmadığını soran Besim, hiçbir denetim yapılmadığını savundu.

Besim, “Merkezi sınav olmadan, doğru düzgün denetim olmadan, tıp ve diş hekimliğinin gerektiği kriterler olmadan bunların yapıldığını söyledik… YÖDAK bu denetimleri yaptı mı? Yapmadı” ifadelerine verildi.

6 üniversiteye diş hekimliği için doktora yetkisi verildiğini, bazı bölümlerde başlarında asistan dahi olmayan öğrencilerin diş hekimliği doktorası yaptığını savunan Besim, “YÖDAK bu konuda hiç mi sorumluluk hissetmiyor?” dedi.

Filiz Besim, YÖDAK’ın güçlü, kurumsallaşmasını tamamlamış, denetim yapabilen, akredite edebilen, planlama yapabilen bir kurum olmasını istediklerini söyledi.

Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulmalı

Maliye Bakanı Berova, Filiz Besim’in YÖDAK’la ilgili eleştirilerini yanıtladı.

Berova, YÖDAK Yasası’ndaki değişikliklerin Eğitim Bakanlığı döneminde olduğunu, kendilerini eleştiren CTP’nin iktidara geldiğinde bu yasayı değiştireceğini söylediğini ama bunu yapmadığını söyledi.

Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun kurulması gerektiğini belirten Berova, muhalefetin “Tıpta Uzmanlık Kurulu"na öcü muamelesi yaptığını söyledi.

YÖDAK’ın bütçesel yapısına değinen Berova, gelir kalemlerini oluşturacak bir sisteme geçilmesi gerektiği, bu konuda YÖDAK Başkanı ile görüştüğünü, her çalışmaya destek vereceğini de belirttiğini söyledi.

Berova, “YÖDAK’ta kendi gelirlerini elde edeceği bir sistem kurulabilir, bunu YÖDAK’tan bekliyoruz” dedi.