Yürüyüş düzenlendi

Kamuda örgütlü beş sendika hükümeti protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından düzenlenen yürüyüş Köşklüçiftlik’te Mehmet Akif Caddesi- Osman Paşa Caddesi kavşağında (Pronto Çemberi) başladı.

Eylemciler, Mehmet Akif Caddesi’nden Başbakanlık önüne “hükümet istifa” sloganları atarak yürüdü.

KTÖS Başkanı Selma Eylem ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Semih Kolozali’nin konuşma yaptığı eylemde “Yolsuzluğa, Yoksulluğa, Yokoluşa Hayır” yazılı pankart açıldı, eylemciler siyah bayrak ve meşaleler taşıdı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) kamuda yetkili beş sendikanın organize ettiği "Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır" eylemine katılarak destek verdi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ve çok sayıda milletvekiliyle birlikte eyleme katıldı. Eylem, Dereboyu Pronto Çemberi’nde başladı ve Başbakanlık önünde son buldu.

