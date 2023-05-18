Polis ev bastı

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ekipleri, aldığı ihbar üzerine Gazimağusa’ya bağlı Küçükerenköy bölgesinde bir eve baskın yaptı.

Narkotik ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 200 gram ağırlığında hintkeneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu madde ve kayıtsız bir hava tabancası bularak emare olarak aldı. Operasyon kapsamında Cem Steve Canhassan ile Donna Maria Hassan isimli iki kişi gözaltına alındı.

Haklarında “kanunsuz uyuşturucu madde ve kayıtsız hava tabancası tasarrufu” suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlılar hakkında tutuklama talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 16 Mayıs 2023 tarihinde zanlı Cem Steve Canhassan’ın evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine arama yapmak için Canhassan’ın evine gittiklerini açıkladı. Polis memuru İbrahim Gökova, Cem Steve Canhassan ile Donna Maria Hassan’ın evde tespit edilerek, gözaltına alındığını açıkladı.

Polis memuru, evde yapılan aramada 200 gram hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu madde ile bir adet hava tabancası bulunduğunu aktardı. Polis, konu tabancanın zanlı Cem Steve Canhassan’a babasından kaldığının belirlendiğini bildirdi.

Polis, gözaltına alınan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucunun analize gönderileceğini de belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023, 09:53