Yangın zarara yol açtı

Gazimağusa’da Çamlık Sokak üzerinde, park halinde bulunan NC 060 plakalı aracın muhtemelen sol ön koltuğu üzerinde bulunan taşınabilir şarj cihazının (powerbank) ısınıp patlaması sonucu yangın meydana geldi. Yangın kendiliğinden sönerken, aracın sol ön koltuğu, taşınabilir şarj cihazı, sol güneşlik ile tavan döşemesi zarar gördü.

Güneşköy’de ise Yakacık Sokak'ta park halinde bulunan JU 224 plakalı aracın muhtemelen ön göğüs bölümündeki elektrik kablolarının kısa devre yapması yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın ön göğsü, sol ve sağ kapılarının iç döşemeleri, tavan döşemesi, şoför ve yolcu koltukları ile sol ön tavan kaportası yanarak zarar görürken, ısıdan dolayı ön camı da patladı.



Ağaçlar küle döndü

Öte yandan Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerindeki bir arazide önceki gün meydana gelen yangın sonucu, iki portakal ağacı ile iki nar ağacı kısmen; üç plastik sulama hortumu ve bir dönümlük alan içindeki kuru otlar tamamen yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cengizköy’de de Ağıllar bölgesinde meydana gelen yangın sonucu, 9 plastik sulama hortumu, bir incir ağacı, bir zeytin fidanı ve 3 dönümlük alandaki kuru otlar tamamen yandı. Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü, soruşturma sürüyor.